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Лавров прибыл в ЮАР на саммит БРИКС

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург (ЮАР) для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Борт приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российскую делегацию встречали народными танцами.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) в очном формате впервые за три года. Лавров представляет Россию на мероприятии очно. Президент РФ Владимир Путин примет участие по видеосвязи.

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В преддверии саммита пройдет Деловой форум БРИКС, на котором российский лидер выступит с видеообращением, сообщили в Кремле. В ходе саммита Путин проинформирует участников о приоритетах российского председательства в объединении.

Отмечается, что на заседаниях саммита участники обсудят вопросы возможного расширения объединения, глобальную и региональную повестку, а также перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях. В мероприятии примут участие лидеры более 40 стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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