Лавров прибыл в ЮАР на саммит БРИКС

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) в очном формате впервые за три года. Лавров представляет Россию на мероприятии очно. Президент РФ Владимир Путин примет участие по видеосвязи.