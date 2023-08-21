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Политика

В саммите БРИКС примут участие более 40 глав государств

Ведомости

Официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете сообщил ТАСС о том, что в саммите БРИКС 22-24 августа примут участие лидеры более 40 стран.

Сейчас 23 страны подали заявки для вступления в БРИКС. Пекин выступает в поддержку расширения «пятерки» и присоединения к нему новых партнеров, сообщили в пресс-службе МИД Китая. С аналогичной позицией выступил и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

2 августа агентство Reuters написало со ссылкой на трех бразильских чиновников, что Бразилия выступает основным противником расширения группы БРИКС, поскольку это может привести к утрате БРИКС авторитетного статуса. При этом источники Bloomberg рассказывали, что Индия и Бразилия выступают против предложения Китая о расширении БРИКС за счет Индонезии и Саудовской Аравии. 16 августа глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что у Индии открытый взгляд на прием новых членов в БРИКС, но для этого необходимы конкретные критерии. 

В Кремле ранее заявляли, что Россия придерживается позиции, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать развитию и укреплению организации. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе саммита БРИКС будет обсуждаться, в какой форме и объеме это может происходить. 

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в БРИКС пока не существует единого механизма по приему новых членов. «Он только прорабатываются, а все аспекты коллективно обсуждаются», – заявила она «Ведомостям».

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР). Он состоится в очном формате впервые за три года. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на площадке Москву будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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