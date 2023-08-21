В саммите БРИКС примут участие более 40 глав государств

2 августа агентство Reuters написало со ссылкой на трех бразильских чиновников, что Бразилия выступает основным противником расширения группы БРИКС, поскольку это может привести к утрате БРИКС авторитетного статуса. При этом источники Bloomberg рассказывали, что Индия и Бразилия выступают против предложения Китая о расширении БРИКС за счет Индонезии и Саудовской Аравии. 16 августа глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что у Индии открытый взгляд на прием новых членов в БРИКС, но для этого необходимы конкретные критерии.