В саммите БРИКС примут участие более 40 глав государств
Официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете сообщил ТАСС о том, что в саммите БРИКС 22-24 августа примут участие лидеры более 40 стран.
2 августа агентство Reuters написало со ссылкой на трех бразильских чиновников, что Бразилия выступает основным противником расширения группы БРИКС, поскольку это может привести к утрате БРИКС авторитетного статуса. При этом источники Bloomberg рассказывали, что Индия и Бразилия выступают против предложения Китая о расширении БРИКС за счет Индонезии и Саудовской Аравии. 16 августа глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что у Индии открытый взгляд на прием новых членов в БРИКС, но для этого необходимы конкретные критерии.
В Кремле ранее заявляли, что Россия придерживается позиции, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать развитию и укреплению организации. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе саммита БРИКС будет обсуждаться, в какой форме и объеме это может происходить.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в БРИКС пока не существует единого механизма по приему новых членов. «Он только прорабатываются, а все аспекты коллективно обсуждаются», – заявила она «Ведомостям».
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР). Он состоится в очном формате впервые за три года. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на площадке Москву будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.