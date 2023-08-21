Китай и ЮАР выступили за расширение БРИКС
Пекин выступает в поддержку расширения БРИКС и присоединения к нему новых партнеров. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая.
«Китай всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм, Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в "большую семью" БРИКС большего количества партнеров-единомышленников», – сообщили в ведомстве (цит. по «РИА Новости»).
С аналогичной позицией выступил и президент ЮАР Сирил Рамафоса. «Южная Африка поддерживает расширение членства в БРИКС. <...> Расширенный БРИКС будет представлять разнородную группу стран с разными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному мировому порядку», – сказано в его обращении, опубликованном на сайте президента ЮАР. Рамафоса уточнил, что «ценность БРИКС выходит за рамки интересов его нынешних членов».
16 августа глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что у Индии открытый взгляд на прием новых членов в БРИКС, но для этого необходимы конкретные критерии.
Сейчас 23 страны подали заявки для вступления в БРИКС. В конце июля Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, сообщил, что Индия и Бразилия выступают против предложения Китая о расширении БРИКС за счет Индонезии и Саудовской Аравии. В свою очередь, в Индии эту информацию опровергли.
В Кремле ранее заявляли, что Россия придерживается позиции, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать развитию и укреплению организации. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе саммита БРИКС будет обсуждаться, в какой форме и объеме это может происходить.
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на площадке Москву будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.