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Политика

Китай и ЮАР выступили за расширение БРИКС

Ведомости

Пекин выступает в поддержку расширения БРИКС и присоединения к нему новых партнеров. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая. 

«Китай всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм, Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в "большую семью" БРИКС большего количества партнеров-единомышленников», – сообщили в ведомстве (цит. по «РИА Новости»). 

С аналогичной позицией выступил и президент ЮАР Сирил Рамафоса. «Южная Африка поддерживает расширение членства в БРИКС. <...> Расширенный БРИКС будет представлять разнородную группу стран с разными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному мировому порядку», – сказано в его обращении, опубликованном на сайте президента ЮАР. Рамафоса уточнил, что «ценность БРИКС выходит за рамки интересов его нынешних членов».

16 августа глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что у Индии открытый взгляд на прием новых членов в БРИКС, но для этого необходимы конкретные критерии. 

Сейчас 23 страны подали заявки для вступления в БРИКС. В конце июля Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, сообщил, что Индия и Бразилия выступают против предложения Китая о расширении БРИКС за счет Индонезии и Саудовской Аравии. В свою очередь, в Индии эту информацию опровергли. 

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В Кремле ранее заявляли, что Россия придерживается позиции, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать развитию и укреплению организации. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе саммита БРИКС будет обсуждаться, в какой форме и объеме это может происходить.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на площадке Москву будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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