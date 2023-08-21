Китай и ЮАР выступили за расширение БРИКС

Сейчас 23 страны подали заявки для вступления в БРИКС. В конце июля Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, сообщил, что Индия и Бразилия выступают против предложения Китая о расширении БРИКС за счет Индонезии и Саудовской Аравии. В свою очередь, в Индии эту информацию опровергли.