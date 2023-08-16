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Глава МИД Индии заявил об открытом взгляде Нью-Дели на расширение БРИКС

Ведомости

У Индии открытый взгляд на прием новых членов в БРИКС, но для этого необходимы конкретные критерии. Об этом сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, передает корреспондент «Ведомостей».

«У нас открытый взгляд на прием новых членов [в БРИКС], но мы считаем, что должны быть какие-то критерии. [Накопилось] много заявок [на членство]», – уточнил министр, комментируя расширение объединения.

В конце июля Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, сообщил, что Индия и Бразилия выступают против предложения Китая о расширении БРИКС за счет Индонезии и Саудовской Аравии.

В начале августа официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи отметил, что Индия не возражает против расширения БРИКС и подходит к этому непредвзято. Он назвал необоснованными домыслами и неправдой информацию о том, что Нью-Дели выступает против новых членов. Багчи тогда отметил, что сейчас страны – члены БРИКС обсуждают «принципы, стандарты, критерии и процедуры» для процесса расширения БРИКС.

Ранее по теме: МИД Индии опроверг сообщения о возражении Нью-Дели против расширения БРИКС

В Кремле ранее заявляли, что Россия придерживается позиции, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать развитию и укреплению организации. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе саммита БРИКС будет обсуждаться, в какой форме и объеме это может происходить.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на площадке Москву будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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