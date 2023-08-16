Глава МИД Индии заявил об открытом взгляде Нью-Дели на расширение БРИКС

В начале августа официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи отметил, что Индия не возражает против расширения БРИКС и подходит к этому непредвзято. Он назвал необоснованными домыслами и неправдой информацию о том, что Нью-Дели выступает против новых членов. Багчи тогда отметил, что сейчас страны – члены БРИКС обсуждают «принципы, стандарты, критерии и процедуры» для процесса расширения БРИКС.