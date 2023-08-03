МИД Индии опроверг сообщения о возражении Нью-Дели против расширения БРИКС

«Мы подходим к этому непредвзято и с позитивным настроем. Мы видели некоторые необоснованные домыслы, и вы также упомянули некоторые из них о том, что у Индии есть оговорки против расширения. Это просто неправда», – сказал он, отвечая на вопрос о публикации Bloomberg (цитата по «РИА Новости»).