МИД Индии опроверг сообщения о возражении Нью-Дели против расширения БРИКС
Индия не возражает против расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), публикации с подобными утверждениями являются неправдой. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.
«Мы подходим к этому непредвзято и с позитивным настроем. Мы видели некоторые необоснованные домыслы, и вы также упомянули некоторые из них о том, что у Индии есть оговорки против расширения. Это просто неправда», – сказал он, отвечая на вопрос о публикации Bloomberg (цитата по «РИА Новости»).
Багчи отметил, что сейчас страны – члены БРИКС обсуждают «принципы, стандарты, критерии и процедуры» для процесса расширения БРИКС.
В конце июля Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, сообщил, что Индия и Бразилия выступают против предложения Китая о расширении БРИКС за счет Индонезии и Саудовской Аравии.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию России по вступлению в БРИКС Аргентины, Саудовской Аравии и ОАЭ, призвал «не забегать вперед». По его словам, Россия придерживается позиции, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать развитию и укреплению организации. «В какой форме и в каком объеме, как раз мы и будем обсуждать в ходе предстоящего саммита», – отметил он.
До этого представитель Кремля указывал на «определенные нюансы» в подходах государств – членов объединения. Он добавил, что такой интерес к группе свидетельствует о большом потенциале объединения, о его растущем авторитете, «а главное – о прикладном значении» БРИКС.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на площадке Москву будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.