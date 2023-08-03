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МИД Индии опроверг сообщения о возражении Нью-Дели против расширения БРИКС

Ведомости

Индия не возражает против расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), публикации с подобными утверждениями являются неправдой. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

«Мы подходим к этому непредвзято и с позитивным настроем. Мы видели некоторые необоснованные домыслы, и вы также упомянули некоторые из них о том, что у Индии есть оговорки против расширения. Это просто неправда», – сказал он, отвечая на вопрос о публикации Bloomberg (цитата по «РИА Новости»).

Багчи отметил, что сейчас страны – члены БРИКС обсуждают «принципы, стандарты, критерии и процедуры» для процесса расширения БРИКС.

В конце июля Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, сообщил, что Индия и Бразилия выступают против предложения Китая о расширении БРИКС за счет Индонезии и Саудовской Аравии.

Ранее по теме: СМИ: Бразилия выступает главным противником расширения БРИКС

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию России по вступлению в БРИКС Аргентины, Саудовской Аравии и ОАЭ, призвал «не забегать вперед». По его словам, Россия придерживается позиции, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать развитию и укреплению организации. «В какой форме и в каком объеме, как раз мы и будем обсуждать в ходе предстоящего саммита», – отметил он.

До этого представитель Кремля указывал на «определенные нюансы» в подходах государств – членов объединения. Он добавил, что такой интерес к группе свидетельствует о большом потенциале объединения, о его растущем авторитете, «а главное – о прикладном значении» БРИКС.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на площадке Москву будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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