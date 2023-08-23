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Политика

Зеленский объяснил сложности контрнаступления

Ведомости

Большое количество мин на поле боя мешают успешному контрнаступлению ВСУ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

«Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин», — сказал он. Фрагмент видеозаписи по итогам встречи опубликован в Telegram-канале Зеленского. 

ВСУ ведут наступательные действия более двух месяцев, с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника. Одновременно с этим российские войска проводят наступление на Купянском направлении.

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21 июля президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности России отметил, что поставляемая техника и тысячи иностранных наемников не помогают Киеву добиться каких-либо результатов при контрнаступлении. Глава государства отметил, что техника, которая поставляется на Украину, горит. В конце июля Шойгу рассказал, что Украина в июле потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц военной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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