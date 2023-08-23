Зеленский объяснил сложности контрнаступления

21 июля президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности России отметил, что поставляемая техника и тысячи иностранных наемников не помогают Киеву добиться каких-либо результатов при контрнаступлении. Глава государства отметил, что техника, которая поставляется на Украину, горит. В конце июля Шойгу рассказал, что Украина в июле потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц военной техники.