Зеленский объяснил сложности контрнаступления
Большое количество мин на поле боя мешают успешному контрнаступлению ВСУ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
«Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин», — сказал он. Фрагмент видеозаписи по итогам встречи опубликован в Telegram-канале Зеленского.
ВСУ ведут наступательные действия более двух месяцев, с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника. Одновременно с этим российские войска проводят наступление на Купянском направлении.
21 июля президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности России отметил, что поставляемая техника и тысячи иностранных наемников не помогают Киеву добиться каких-либо результатов при контрнаступлении. Глава государства отметил, что техника, которая поставляется на Украину, горит. В конце июля Шойгу рассказал, что Украина в июле потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц военной техники.