Байден пригласил Токаева на саммит лидеров стран Центральной Азии и США

В ходе встречи с Питерсом Токаев отметил, что США всегда были партнером Казахстана в сферах укрепления глобальной безопасности и нераспространения ядерного оружия, а также в обеспечении экономической устойчивости и продвижении демократических ценностей. Он отметил, что необходимо укреплять сотрудничество и дальше.