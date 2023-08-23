Байден пригласил Токаева на саммит лидеров стран Центральной Азии и США
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение принять участие в первом саммите лидеров стран Центральной Азии и США. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
«В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Джо Байдену за приглашение на первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США, который будет проходить в формате «С5+1» на площадке Генеральной ассамблеи ООН в сентябре текущего года», – говорится в сообщении.
В Казахстане с визитом находится председатель комитета сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерс, который заявил, что Байден будет рад встретиться с Токаевым в Нью-Йорке в ближайшее время.
В ходе встречи с Питерсом Токаев отметил, что США всегда были партнером Казахстана в сферах укрепления глобальной безопасности и нераспространения ядерного оружия, а также в обеспечении экономической устойчивости и продвижении демократических ценностей. Он отметил, что необходимо укреплять сотрудничество и дальше.
18 августа американский Forbes сообщил, что Байден направил письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, в котором пригласил его присоединиться к официальной встрече «С5+1» (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США) 19 или 20 сентября. Американский президент предлагает обсудить совместную работу по продвижению общих целей в области безопасности, экономики и охраны окружающей среды.