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Байден пригласил Токаева на саммит лидеров стран Центральной Азии и США

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение принять участие в первом саммите лидеров стран Центральной Азии и США. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Джо Байдену за приглашение на первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США, который будет проходить в формате «С5+1» на площадке Генеральной ассамблеи ООН в сентябре текущего года», – говорится в сообщении.

В Казахстане с визитом находится председатель комитета сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерс, который заявил, что Байден будет рад встретиться с Токаевым в Нью-Йорке в ближайшее время.

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В ходе встречи с Питерсом Токаев отметил, что США всегда были партнером Казахстана в сферах укрепления глобальной безопасности и нераспространения ядерного оружия, а также в обеспечении экономической устойчивости и продвижении демократических ценностей. Он отметил, что необходимо укреплять сотрудничество и дальше.

18 августа американский Forbes сообщил, что Байден направил письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, в котором пригласил его присоединиться к официальной встрече «С5+1» (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США) 19 или 20 сентября. Американский президент предлагает обсудить совместную работу по продвижению общих целей в области безопасности, экономики и охраны окружающей среды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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