Посол Казахстана указал на важное значение визита Путина в республику

В посольстве Казахстана в России отметили, что Абаев указал на доверительный, честный и активный характер диалога лидеров двух стран. «В этом контексте важное значение придается запланированному на осень официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ», – говорится в сообщении.