Посол Казахстана указал на важное значение визита Путина в республику
Важное значение имеет запланированный на осень официальный визит президента России Владимира Путина в Казахстан. Об этом посол республики в России Даурен Абаев сообщил в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
18 августа Лавров и Абаев провели встречу, в ходе которой обсудили перспективы сотрудничества стран и актуальные вопросы как региональной, так и международной повестки.
В посольстве Казахстана в России отметили, что Абаев указал на доверительный, честный и активный характер диалога лидеров двух стран. «В этом контексте важное значение придается запланированному на осень официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ», – говорится в сообщении.
«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских отношений, развивающихся в духе стратегического партнерства и союзничества», – отметили в российском МИДе по итогам встречи. Также были затронуты вопросы совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях.
Визит Путина в Казахстан обсуждался в ходе телефонного разговора российского лидера и президента республики Касым-Жомарта Токаева 24 июня. Тогда Токаев сообщил, что его российский коллега может приехать в Казахстан осенью.
Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России в этом году пройдет в казахском городе Костанае. Конкретные даты мероприятия не назывались. В 2022 г. форум проходил 28 ноября в Оренбурге. Путин и Токаев приняли в нем участие в режиме видеоконференции.