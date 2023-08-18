Газета
Политика

Посол Казахстана указал на важное значение визита Путина в республику

Ведомости

Важное значение имеет запланированный на осень официальный визит президента России Владимира Путина в Казахстан. Об этом посол республики в России Даурен Абаев сообщил в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

18 августа Лавров и Абаев провели встречу, в ходе которой обсудили перспективы сотрудничества стран и актуальные вопросы как региональной, так и международной повестки.

В посольстве Казахстана в России отметили, что Абаев указал на доверительный, честный и активный характер диалога лидеров двух стран. «В этом контексте важное значение придается запланированному на осень официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ», – говорится в сообщении.

Ранее по теме: Токаев рассказал о предстоящем визите Путина в Казахстан

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских отношений, развивающихся в духе стратегического партнерства и союзничества», – отметили в российском МИДе по итогам встречи. Также были затронуты вопросы совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Визит Путина в Казахстан обсуждался в ходе телефонного разговора российского лидера и президента республики Касым-Жомарта Токаева 24 июня. Тогда Токаев сообщил, что его российский коллега может приехать в Казахстан осенью.

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России в этом году пройдет в казахском городе Костанае. Конкретные даты мероприятия не назывались. В 2022 г. форум проходил 28 ноября в Оренбурге. Путин и Токаев приняли в нем участие в режиме видеоконференции.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных