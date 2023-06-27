Токаев рассказал о предстоящем визите Путина в Казахстан
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в недавнем телефонном разговоре обсудили визит российского лидера в Казахстан предстоящий осенью. Об этом рассказал Токаев.
«Мы даже обсудили предстоящей визит президента России в Казахстан осенью этого года. И сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства. Уверен, такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Путин и Токаев провели телефонный разговор 24 июня, тогда российский лидер проинформировал коллегу из Казахстана о ситуации в России в связи с попыткой вооруженного переворота основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По словам Токаева, он сразу выразил поддержку действиям российских властей.
В предыдущий раз Путин и Токаев проводили переговоры в ноябре 2022 г. Тогда они состоялись в Кремле. Главы государств обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном. После этого Токаев приезжал в Россию в начале мая по случаю празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне, а также в конце месяца на заседание Высшего Евразийского экономического совета.