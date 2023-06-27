Токаев рассказал о предстоящем визите Путина в Казахстан

В предыдущий раз Путин и Токаев проводили переговоры в ноябре 2022 г. Тогда они состоялись в Кремле. Главы государств обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном. После этого Токаев приезжал в Россию в начале мая по случаю празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне, а также в конце месяца на заседание Высшего Евразийского экономического совета.