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Токаев рассказал о предстоящем визите Путина в Казахстан

Ведомости

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в недавнем телефонном разговоре обсудили визит российского лидера в Казахстан предстоящий осенью. Об этом рассказал Токаев.

«Мы даже обсудили предстоящей визит президента России в Казахстан осенью этого года. И сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства. Уверен, такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Путин и Токаев провели телефонный разговор 24 июня, тогда российский лидер проинформировал коллегу из Казахстана о ситуации в России в связи с попыткой вооруженного переворота основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По словам Токаева, он сразу выразил поддержку действиям российских властей.

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В предыдущий раз Путин и Токаев проводили переговоры в ноябре 2022 г. Тогда они состоялись в Кремле. Главы государств обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном. После этого Токаев приезжал в Россию в начале мая по случаю празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне, а также в конце месяца на заседание Высшего Евразийского экономического совета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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