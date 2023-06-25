Токаев на заседании Совбеза назвал Россию стратегическим партнером

Токаев созванивался с Путиным в субботу, 24 июня, на фоне происходящих вокруг ЧВК «Вагнер» событий. Против основателя компании Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело на фоне попытки организовать вооруженный мятеж, бойцы его организации уже были замечены в нескольких регионах. По результатам переговоров Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко была достигнута договоренность о том, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и он «уйдет в Белоруссию», заявили в Кремле.