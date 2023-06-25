Токаев на заседании Совбеза назвал Россию стратегическим партнером
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел 25 июня внеочередное заседание Совета безопасности, во время которого он заявил, что в стране с обеспокоенностью восприняли происходящее в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Токаев в ходе заседания заслушал доклады премьер-министра, генерального прокурора, председателя комитета национальной безопасности, министров обороны, внутренних дел, иностранных дел о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в России.
«Несмотря на то, что произошедшее в России является ее внутренним делом, казахстанцы с обеспокоенностью восприняли ситуацию в дружественной стране, с которой Казахстан имеет самую протяженную границу в мире», – говорится в сообщении.
Токаев подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером Казахстана, и напомнил в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным поддержал меры Москвы по «наведению конституционного порядка и обеспечению безопасности» граждан. Глава республики также приветствовал достижение соглашения о прекращении военных действий и заявил, что приоритетом внутренней политики любого государства должен быть принцип верховенства закона. Президент Казахстана отметил необходимость безопасности казахстанских граждан и поручил руководителям всех ведомств быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций. Глава государства по итогам заседания одобрил разработанный правительством оперативный план действий, сообщили в пресс-службе.
Токаев созванивался с Путиным в субботу, 24 июня, на фоне происходящих вокруг ЧВК «Вагнер» событий. Против основателя компании Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело на фоне попытки организовать вооруженный мятеж, бойцы его организации уже были замечены в нескольких регионах. По результатам переговоров Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко была достигнута договоренность о том, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и он «уйдет в Белоруссию», заявили в Кремле.