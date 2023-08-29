Генпрокуратура ФРГ обвинила бизнесмена в поставке в Россию запчастей для дронов
Генпрокуратура ФРГ обвинила гражданина Германии и России Вальдемара В. в «неоднократном нарушении закона о внешней торговле и платежах на коммерческой основе». Об этом сообщили на сайте ведомства.
«Следственный судья Федерального суда вчера выдал ордер на арест обвиняемого и распорядился о дальнейшем применении предварительного заключения», – говорится в сообщении от 29 августа.
По данным генпрокуратуры ФРГ, Вальдемар В. является управляющим директором двух компаний, которые он основал в Сааре для международной торговли электронными компонентами. С января 2020 г. по март 2023 г. он экспортировал 26 электронных компонентов в компанию в России, производящую военную технику и аксессуары.
«В их число входит беспилотник «Орлан-10», который в настоящее время используется российскими вооруженными силами на Украине», – отметили в ведомстве. Уточняется, что поставляемые им компоненты являются общей частью этого типа дрона и подпадают под действие постановления ЕС об эмбарго в отношении России.
Ведомство отмечает, что для обхода санкций ЕС Вальдемар В. импортировал товары из-за границы в Германию, а затем экспортировал их в Россию – в некоторых случаях через компанию в Баден-Вюртемберге, которую он контролировал. Первоначально, по данным генпрокуратуры ФРГ, экспорт осуществлялся в две гражданские фиктивные компании, базирующиеся в России. Общая стоимость незаконно изготовленных компонентов составляет около €715 000.
«Ордер на арест следственного судьи Федерального суда заменяет ордер на арест Окружного суда Мангейма от 8 марта 2023 г., на основании которого обвиняемый находился под стражей с 9 марта 2023 г. Федеральная прокуратура приступила к рассмотрению дела 20 марта 2023 г. ввиду особой важности дела». – говорится в сообщении.
В Германии 9 августа арестовали сотрудника министерства обороны страны Томаса Х. по обвинению в шпионаже в пользу России. По данным генпрокуратуры ФРГ, мужчина неоднократно, начиная с мая этого года, предлагал сотрудничество российским дипломатам в Бонне и Берлине, а также передал некую информацию для российской стороны. Как уточняется, он работал в ведомстве, отвечающем за закупки для ВС Германии.
23 июня Евросоюз официально ввел в действие 11-й пакет санкций против России. Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев заявлял «Ведомостям», что сам пакет сложно назвать шоковым для России, хотя он и наносит ущерб стране. «Что же касается нефти, то тут ограничения наносят урон не только России, которая и так считает европейский рынок потерянным, но и самому ЕС. Брюсселю придется компенсировать ущерб тем странам, которые добились исключений для покупки российских энергоносителей», – отмечал Тимофеев.
В ответ на 11-й пакет санкций Евросоюза Россия расширила список представителей евроинститутов и стран – членов союза, которым запрещен въезд на территорию страны, сообщили в МИД РФ. Въезд в Россию запретили представителям силовых, государственных и коммерческих организаций ЕС, которые участвуют в военной помощи Украине и собирают средства на нужды ВСУ. Также ограничительные меры введены и в отношении европейских чиновников, которые ответственны за санкции против России, и парламентариев стран ЕС, которые «продвигают конфронтационную повестку».