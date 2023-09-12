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Путин счел хорошей тенденцию с «возвращенцами» в Россию

Ведомости

Тенденция с «возвращенцами» в Россию хорошая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«У нас были "лишенцы" в свое время – с легкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу "возвращенцев" я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим», – сказал он (цитата по ТАСС).

Путин добавил, что «это очень здорово», если граждане РФ, живущие в других странах, принимают решение вернуться в Россию и «работать на свою страну». 

16 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский президент заявил, что около половины уехавших граждан уже вернулись в Россию. Он счел перемещения россиян процессом «скорее позитивным, чем негативным», поскольку они станут «элементом дополнительной связи» России со странами, с которыми РФ развивает экономические и гуманитарные контакты.

На фоне спецоперации России на Украине было несколько волн эмиграции из России. Первая волна произошла сразу после начала спецоперации весной 2022 г., вторая — после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. Официальных данных о том, сколько человек уехали из России в прошлом году, нет. 

В феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 60% россиян, которые уехали из стран, уже вернулись и снова работают на тех предприятиях, где работали до отъезда. При этом он не уточнил, о каком именно временном периоде идет речь.

В Кремле ранее говорили, что необходимо предпринять все меры, чтобы уехавшие из страны россияне захотели вернуться. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что в России найдется место для «тех, кто стал врагами нашей страны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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