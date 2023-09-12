Путин счел хорошей тенденцию с «возвращенцами» в Россию
Тенденция с «возвращенцами» в Россию хорошая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«У нас были "лишенцы" в свое время – с легкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу "возвращенцев" я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим», – сказал он (цитата по ТАСС).
Путин добавил, что «это очень здорово», если граждане РФ, живущие в других странах, принимают решение вернуться в Россию и «работать на свою страну».
16 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский президент заявил, что около половины уехавших граждан уже вернулись в Россию. Он счел перемещения россиян процессом «скорее позитивным, чем негативным», поскольку они станут «элементом дополнительной связи» России со странами, с которыми РФ развивает экономические и гуманитарные контакты.
На фоне спецоперации России на Украине было несколько волн эмиграции из России. Первая волна произошла сразу после начала спецоперации весной 2022 г., вторая — после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. Официальных данных о том, сколько человек уехали из России в прошлом году, нет.
В феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 60% россиян, которые уехали из стран, уже вернулись и снова работают на тех предприятиях, где работали до отъезда. При этом он не уточнил, о каком именно временном периоде идет речь.