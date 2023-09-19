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Песков: Баку не сообщал заранее Москве об «антитеррористических мероприятиях»

Ведомости

Азербайджан не проинформировал российскую сторону заблаговременно о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не могу подтвердить, что мы заблаговременно были поставлены в известность об этом», – сказал он. 

19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В министерстве отметили, что об этом были проинформированы командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Азербайджан проинформировал Россию об «антитеррористической операции» за несколько минут до начала боевых действий в Нагорном Карабахе. 

В связи с действиями Баку премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики. МИД Армении обратился в Совет Безопасности ООН, после чего Франция потребовала экстренно созвать заседание на фоне боевых действий в Нагорном Карабахе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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