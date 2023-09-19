Песков: Баку не сообщал заранее Москве об «антитеррористических мероприятиях»
Азербайджан не проинформировал российскую сторону заблаговременно о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я не могу подтвердить, что мы заблаговременно были поставлены в известность об этом», – сказал он.
19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В министерстве отметили, что об этом были проинформированы командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Азербайджан проинформировал Россию об «антитеррористической операции» за несколько минут до начала боевых действий в Нагорном Карабахе.
В связи с действиями Баку премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики. МИД Армении обратился в Совет Безопасности ООН, после чего Франция потребовала экстренно созвать заседание на фоне боевых действий в Нагорном Карабахе.