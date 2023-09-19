Песков: Баку не сообщал заранее Москве об «антитеррористических мероприятиях»

19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В министерстве отметили, что об этом были проинформированы командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.