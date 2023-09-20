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Политика

В Кремле не стали комментировать прекращение огня в Нагорном Карабахе

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию по договоренности о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 13:00 при посредничестве российских миротворцев.

«Я пока деталями не владею, поэтому ничего не могу сказать на этот счет. Еще раз повторяю, постоянно осуществляются контакты. Поэтому не могу точно это подтвердить», – подчеркнул Песков.

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Позже News.am со ссылкой на аппарат президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил, что Степанакерт заявил о согласии с предложением командования российских миротворцев о прекращении огня с 13:00 20 сентября. 21 сентября в Евлахе запланирована встреча представителей властей Нагорного Карабаха и Азербайджана.

Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией» и обратился в Совет безопасности ООН: заседание пройдет 21 сентября. Кремль заявил, что российские миротворцы продолжают выполнять свою функцию в Карабахе. МИД РФ призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей. 20 сентября Минобороны РФ сообщило об эвакуации более 2000 мирных жителей Нагорного Карабаха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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