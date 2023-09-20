В Кремле не стали комментировать прекращение огня в Нагорном Карабахе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию по договоренности о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 13:00 при посредничестве российских миротворцев.
«Я пока деталями не владею, поэтому ничего не могу сказать на этот счет. Еще раз повторяю, постоянно осуществляются контакты. Поэтому не могу точно это подтвердить», – подчеркнул Песков.
Позже News.am со ссылкой на аппарат президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил, что Степанакерт заявил о согласии с предложением командования российских миротворцев о прекращении огня с 13:00 20 сентября. 21 сентября в Евлахе запланирована встреча представителей властей Нагорного Карабаха и Азербайджана.
Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией» и обратился в Совет безопасности ООН: заседание пройдет 21 сентября. Кремль заявил, что российские миротворцы продолжают выполнять свою функцию в Карабахе. МИД РФ призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей. 20 сентября Минобороны РФ сообщило об эвакуации более 2000 мирных жителей Нагорного Карабаха.