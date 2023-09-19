Песков: миротворцы продолжают выполнять свою функцию в Карабахе
Российские миротворцы продолжают выполнять свою функцию в Нагорном Карабахе на фоне обострения обстановки, их безопасность является приоритетом для России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Миротворцы выполняют свою функцию, но тем не менее ситуация остается непростой <...> Пока мы не располагаем какой-либо информацией о том, что что-то произошло угрожающее жизни наших миротворцев. Конечно же, для нас это является еще одним важным приоритетом», – рассказал он.
Миротворцы сейчас находятся, отметил Песков, в контакте со всеми сторонами. Возобновление боевых действий является серьезным вызовом, особенно в вопросе безопасности для мирных жителей Карабаха, добавил он.
В ходе общения с журналистами Песков также подчеркнул, что Россия работает над тем, чтобы вернуть процесс урегулирования в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло. Главное в сложившейся ситуации – обеспечить безопасность мирного населения. Россия по разным каналам, включая военные, находится в постоянном контакте с Ереваном и Баку и призывает все стороны следовать положениям трехсторонних договоренностей.
19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Военные республики утверждают, что мероприятия необходимы для вывода армянских войск с территории региона и «восстановления конституционного строя» Азербайджана. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев позднее заявил, что основные задачи «антитеррористических мероприятий» Азербайджана в Нагорном Карабахе близки к выполнению.
Ереван осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Там заявили, что вооруженные силы республики и военная техника не дислоцируются в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала стороны прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования.