Песков: миротворцы продолжают выполнять свою функцию в Карабахе

«Миротворцы выполняют свою функцию, но тем не менее ситуация остается непростой <...> Пока мы не располагаем какой-либо информацией о том, что что-то произошло угрожающее жизни наших миротворцев. Конечно же, для нас это является еще одним важным приоритетом», – рассказал он.