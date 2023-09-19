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Песков: миротворцы продолжают выполнять свою функцию в Карабахе

Ведомости

Российские миротворцы продолжают выполнять свою функцию в Нагорном Карабахе на фоне обострения обстановки, их безопасность является приоритетом для России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Миротворцы выполняют свою функцию, но тем не менее ситуация остается непростой <...> Пока мы не располагаем какой-либо информацией о том, что что-то произошло угрожающее жизни наших миротворцев. Конечно же, для нас это является еще одним важным приоритетом», – рассказал он.

Миротворцы сейчас находятся, отметил Песков, в контакте со всеми сторонами. Возобновление боевых действий является серьезным вызовом, особенно в вопросе безопасности для мирных жителей Карабаха, добавил он.

В ходе общения с журналистами Песков также подчеркнул, что Россия работает над тем, чтобы вернуть процесс урегулирования в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло. Главное в сложившейся ситуации – обеспечить безопасность мирного населения. Россия по разным каналам, включая военные, находится в постоянном контакте с Ереваном и Баку и призывает все стороны следовать положениям трехсторонних договоренностей.

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19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Военные республики утверждают, что мероприятия необходимы для вывода армянских войск с территории региона и «восстановления конституционного строя» Азербайджана. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев позднее заявил, что основные задачи «антитеррористических мероприятий» Азербайджана в Нагорном Карабахе близки к выполнению.

Ереван осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Там заявили, что вооруженные силы республики и военная техника не дислоцируются в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала стороны прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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