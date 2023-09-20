Песков: манера поведения Киева будет все меньше нравиться европейцам

«Это не первый и не последний конфликт, этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше, она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства», – сказал он, комментируя разногласия Украины и ряда стран по импорту украинского зерна.