Песков: манера поведения Киева будет все меньше нравиться европейцам
Конфликтов между Украиной и европейскими странами будет становиться все больше, в Кремле внимательно наблюдают за ситуацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это не первый и не последний конфликт, этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше, она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства», – сказал он, комментируя разногласия Украины и ряда стран по импорту украинского зерна.
По словам Пескова, продолжение этих конфликтов «впереди».
Ранее сегодня президент Польши Анджей Дуда в Нью-Йорке после выступления на Генеральной ассамблее ООН сравнил Украину с утопающим и призвал Киев помнить о помощи Польши. «Утопающий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утянуть вас на глубину. Он может просто утопить спасателя», – сказал он.
15 сентября Еврокомиссия (ЕК) сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. После этого Польша объявила о продлении запрета. С решением ЕК не согласились и другие страны, включая Венгрию и Словакию. 18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, возобновивших эмбарго на ввоз украинских сельхозпродуктов.