В Кремле сообщили о подготовке визита Путина в КНДР

Официальный визит Ким Чен Ына в Россию продлился с 12 по 17 сентября. Северокорейский лидер провел переговоры с Владимиром Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и другими российскими политиками. Он также пригласил Путина посетить Северную Корею. Песков ранее говорил, что ответный визит президента в КНДР пока не планируется, но в октябре планируются контакты Пхеньяна и Москвы «по линии министров иностранных дел».