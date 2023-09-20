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В Кремле сообщили о подготовке визита Путина в КНДР

Ведомости

Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею готовится, даты пока не называются, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Появилось понимание, этот визит готовится. [По датам] мы сообщим своевременно», – сказал он.

Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию оказался насыщенным, отметил Песков, переговоры с Путиным на «Восточном» прошли конструктивно. «Состоялось очень подробное обсуждение перспектив развития двусторонних отношений, сверка часов по тем областям, которые представляют взаимный интерес», – добавил он.

После поездки, в ходе которой лидер КНДР осмотрел объекты гражданского авиастроения, Вооруженных сил и ВПК России, «он смог уже сформулировать те предложения по сотрудничеству, которые интересны и КНДР», подчеркнул Песков. Москва, по его словам, намерена развивать отношения с Пхеньяном «во всех возможных областях».

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Официальный визит Ким Чен Ына в Россию продлился с 12 по 17 сентября. Северокорейский лидер провел переговоры с Владимиром Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и другими российскими политиками. Он также пригласил Путина посетить Северную Корею. Песков ранее говорил, что ответный визит президента в КНДР пока не планируется, но в октябре планируются контакты Пхеньяна и Москвы «по линии министров иностранных дел».

Северокорейский лидер посетил космодром «Восточный», Приморский океанариум и главные достопримечательности Владивостока. Посол России в КНДР Александр Мацегора сообщил, что Ким Чен Ын доволен визитом. Путин подарил ему на память о поездке перчатку от космического скафандра, побывавшую на орбите, а также карабин. До этого северокорейский лидер приезжал в Россию в 2019 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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