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Патрушев рассказал о планах Путина встретиться с Си Цзиньпином в октябре

Ведомости

Президент России Владимир Путин может провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в октябре, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума "Один пояс – один путь", – рассказал Патрушев в ходе переговоров с главой МИД Китай Ван И (цитата по ТАСС), который находится в России с четырехдневным визитом.

Ранее по теме: Главный дипломат КНР Ван И приехал в Россию перед визитом Владимира Путина в Китай

1 сентября Путин рассказал, что скоро проведет встречу с председателем КНР. До этого в июле помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин может посетить Китай. Россия получила приглашение посетить форум «Один пояс – один путь» в Пекине в октябре 2023 г.

Председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Россию с официальным визитом в марте 2023 г. Тогда он пригласил Путина посетить Китай «в удобное для него время» в 2023 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что лидеры Китая и России планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и ситуацию в мире. Китай планирует подписание совместных документов в ходе этого визита.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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