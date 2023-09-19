Патрушев рассказал о планах Путина встретиться с Си Цзиньпином в октябре

«В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума "Один пояс – один путь", – рассказал Патрушев в ходе переговоров с главой МИД Китай Ван И (цитата по ТАСС), который находится в России с четырехдневным визитом.