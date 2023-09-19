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Главный дипломат КНР Ван И приехал в Россию перед визитом Владимира Путина в Китай

Накануне китайский министр встретился с советником Байдена Джейком Салливаном
Владимир Кулагин
Китайский дипломат Ван И, похоже, становится важным посредником при общении между руководителями великих держав / Сергей Карпухин / ТАСС

Министр иностранных дел Китая и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И 18 сентября начал свой визит в Россию, который продлится четыре дня. Официальной целью его поездки МИД КНР назвал обмен мнениями по вопросам, затрагивающим стратегические интересы безопасности России и Китая. Речь идет о 18-х по счету стратегических консультациях в рамках механизма ежегодных встреч между секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым и главой упомянутой комиссии ЦК КПК. Помимо этого официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала переговоры китайского министра с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в частности по вопросу украинского урегулирования, а также обеспечения стабильности и безопасности в АТР.

При этом агентство Reuters связывает приезд Ван И и с возможной подготовкой октябрьского визита президента России Владимира Путина в Китай на форум «Пояс и путь». О том, что глава государства принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в октябре, сообщило 29 августа агентство Bloomberg. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, говорил, что вопрос межгосударственных визитов «прорабатывается». Ван И посещал Россию и в феврале 2023 г., перед визитом председателя КНР в Россию, и тогда был принят Путиным. Не исключается его встреча с российским президентом и на этот раз, говорят источники «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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