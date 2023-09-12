Путин: дружба с Си Цзиньпином помогает развитию связей России и Китая

Президент РФ напомнил, что после переизбрания в марте 2023 г. Си Цзиньпин совершил первый зарубежный визит именно в Россию. «[Это] знак того, что отношения между Россией и Китаем за последние годы вышли на абсолютно беспрецедентный, исторический уровень», – сказал Путин. Он подчеркнул, что Москва и Пекин продолжат совместную работу.