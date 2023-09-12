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Путин: дружба с Си Цзиньпином помогает развитию связей России и Китая

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином помогают Москве и Пекину развивать двусторонние отношения. 

«И деловые, и личные дружеские отношения [с председателем КНР Си Цзиньпином]. Это, безусловно, помогает делу развития двусторонних отношений, межгосударственных связей», – сказал он в ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином на полях ВЭФ (цитата по ТАСС). 

Путин попросил Гоцина передать Си Цзиньпину «самые наилучшие пожелания». Российский лидер также отметил высокий уровень развития экономического и политического сотрудничества Москвы и Пекина, оценив результаты как «отличные». По его словам, поставленная задача достигнуть $200 млрд товарооборота между РФ и КНР может быть достигнута уже в этом году.

Президент РФ напомнил, что после переизбрания в марте 2023 г. Си Цзиньпин совершил первый зарубежный визит именно в Россию. «[Это] знак того, что отношения между Россией и Китаем за последние годы вышли на абсолютно беспрецедентный, исторический уровень», – сказал Путин. Он подчеркнул, что Москва и Пекин продолжат совместную работу.

Си Цзиньпин находился в России с официальным визитом 20-22 марта. По словам Путина, переговоры прошли успешно и конструктивно. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.

В ходе поездки председатель КНР пригласил российского лидера приехать в Китай «в удобное для него время» в 2023 г. 25 июля помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин может посетить Китай. Он также добавил, что Россия получила приглашение посетить в октябре 2023 г. пекинский форум «Один пояс – один путь». В Кремле сочли преждевременным сообщать о возможной поездке Путина в Китай.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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