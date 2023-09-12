Путин: дружба с Си Цзиньпином помогает развитию связей России и Китая
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином помогают Москве и Пекину развивать двусторонние отношения.
Путин попросил Гоцина передать Си Цзиньпину «самые наилучшие пожелания». Российский лидер также отметил высокий уровень развития экономического и политического сотрудничества Москвы и Пекина, оценив результаты как «отличные». По его словам, поставленная задача достигнуть $200 млрд товарооборота между РФ и КНР может быть достигнута уже в этом году.
Президент РФ напомнил, что после переизбрания в марте 2023 г. Си Цзиньпин совершил первый зарубежный визит именно в Россию. «[Это] знак того, что отношения между Россией и Китаем за последние годы вышли на абсолютно беспрецедентный, исторический уровень», – сказал Путин. Он подчеркнул, что Москва и Пекин продолжат совместную работу.
Си Цзиньпин находился в России с официальным визитом 20-22 марта. По словам Путина, переговоры прошли успешно и конструктивно. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.
В ходе поездки председатель КНР пригласил российского лидера приехать в Китай «в удобное для него время» в 2023 г. 25 июля помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин может посетить Китай. Он также добавил, что Россия получила приглашение посетить в октябре 2023 г. пекинский форум «Один пояс – один путь». В Кремле сочли преждевременным сообщать о возможной поездке Путина в Китай.