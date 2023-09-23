Власти Крыма объяснили взрыв в Джанкое
Хлопок в Джанкое связан со взрывом газа в автомобиле из-за неисправности, рассказал помощник главы Крыма Олег Крючков.
«В Джанкое взорвалась газобаллонная установка в автомобиле, неисправность. Хлопок связан с этим», – написал Крючков в Telegram.
22 сентября Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны Украины. В результате было повреждено здание штаба Черноморского флота, там произошел пожар. В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили пять ракет.
23 сентября глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной опасности в городе. Утром Развожаев сообщил о срабатывании системы ПВО и падении ракетных обломков возле причала в районе Сухарной балки.