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Власти Крыма объяснили взрыв в Джанкое

Ведомости

Хлопок в Джанкое связан со взрывом газа в автомобиле из-за неисправности, рассказал помощник главы Крыма Олег Крючков.

«В Джанкое взорвалась газобаллонная установка в автомобиле, неисправность. Хлопок связан с этим», – написал Крючков в Telegram.

22 сентября Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны Украины. В результате было повреждено здание штаба Черноморского флота, там произошел пожар. В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили пять ракет. 

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23 сентября глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной опасности в городе. Утром Развожаев сообщил о срабатывании системы ПВО и падении ракетных обломков возле причала в районе Сухарной балки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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