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Политика

В Ереване полиция задержала 168 человек на акциях протеста

Ведомости

Количество задержанных протестующих в Ереване достигло 168 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на полицию Армении.

«По состоянию на 12:00 (11:00 мск. – «Ведомости») задержаны 168 человек», – уточнили в правоохранительных органах.

Издание отметило, что среди задержанных может быть оппозиционный депутат парламента Армении Тадевос Аветсян.

Его коллега в парламенте и член оппозиционного Национального комитета Ишхан Сагателян отметил в соцсети Х (бывший Twitter), что общее число задержанных превышает 200 человек. По его словам, адвокаты и парламентарии работают над защитой прав демонстрантов.

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Акции протеста начались в Ереване 19 сентября после объявления Азербаджаном «военной операции» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Изначально демонстранты собрались у здания правительства республики и российского посольства. Основным требованием была отставка премьер-министра Никола Пашиняна. 

21 сентября СМИ писали, что Пашинян отказался покидать пост и заявил однопартийцам в «Гражданском договоре», что сохранит свою власть.

К 22 сентября стало известно о 100 задержанных на территории республики протестующих. В их числе оказались сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон, а также младший сын совладельца торгового центра «Ереван-плаза» Геннадия Степаняна Шагор. 23 сентября число задержанных демонстрантов в Ереване составило около 20 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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