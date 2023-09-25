В Ереване полиция задержала 168 человек на акциях протеста
Количество задержанных протестующих в Ереване достигло 168 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на полицию Армении.
«По состоянию на 12:00 (11:00 мск. – «Ведомости») задержаны 168 человек», – уточнили в правоохранительных органах.
Издание отметило, что среди задержанных может быть оппозиционный депутат парламента Армении Тадевос Аветсян.
Его коллега в парламенте и член оппозиционного Национального комитета Ишхан Сагателян отметил в соцсети Х (бывший Twitter), что общее число задержанных превышает 200 человек. По его словам, адвокаты и парламентарии работают над защитой прав демонстрантов.
Акции протеста начались в Ереване 19 сентября после объявления Азербаджаном «военной операции» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Изначально демонстранты собрались у здания правительства республики и российского посольства. Основным требованием была отставка премьер-министра Никола Пашиняна.
21 сентября СМИ писали, что Пашинян отказался покидать пост и заявил однопартийцам в «Гражданском договоре», что сохранит свою власть.
К 22 сентября стало известно о 100 задержанных на территории республики протестующих. В их числе оказались сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон, а также младший сын совладельца торгового центра «Ереван-плаза» Геннадия Степаняна Шагор. 23 сентября число задержанных демонстрантов в Ереване составило около 20 человек.