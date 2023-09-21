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Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил соратникам по партии «Гражданский договор», что собирается сохранить власть. Об этом сообщила газета «Грапарак» со ссылкой на собственные источники.

Издание утверждает, что предыдущую ночь, «когда тысячи граждан протестовали на площади Республики, требуя отставки Пашиняна», премьер-министр провел, совещаясь с узким кругом «Гражданского договора».

«Он сообщил команде, возможно, не прямым текстом, что ни в коем случае не сдаст власть, сохранит ее любой ценой. Возможно, это было связано с тем, что на площади полицейские применили грубую силу и светошумовые гранаты против граждан», – пишет  «Грапарак».

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. МИД Армении осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией», Пашинян обвинил Баку в попытке втянуть его страну в полномасштабные военные действия. 20 сентября в НКР сообщили о достижении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Во время военной операции погибли более 200 человек. Среди погибших есть российские миротворцы. Число раненых превысило 400 человек. Число погибших мирных жителей достигло 10 человек, ранены больше 40.

Ранее по теме: Нагорный Карабах сдался на второй день азербайджанского наступления

На фоне событий в Нагорном Карабахе у здания посольства России в Ереване начались столкновения между протестующими и представителями правопорядка. В российском диппредставительстве заявили, что здание посольства было полностью заблокировано протестующими. Четырех человек задержали по подозрению в призывах к свержению конституционного строя или незаконном ношении холодного оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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