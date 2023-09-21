Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил соратникам по партии «Гражданский договор», что собирается сохранить власть. Об этом сообщила газета «Грапарак» со ссылкой на собственные источники.
Издание утверждает, что предыдущую ночь, «когда тысячи граждан протестовали на площади Республики, требуя отставки Пашиняна», премьер-министр провел, совещаясь с узким кругом «Гражданского договора».
«Он сообщил команде, возможно, не прямым текстом, что ни в коем случае не сдаст власть, сохранит ее любой ценой. Возможно, это было связано с тем, что на площади полицейские применили грубую силу и светошумовые гранаты против граждан», – пишет «Грапарак».
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. МИД Армении осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией», Пашинян обвинил Баку в попытке втянуть его страну в полномасштабные военные действия. 20 сентября в НКР сообщили о достижении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Во время военной операции погибли более 200 человек. Среди погибших есть российские миротворцы. Число раненых превысило 400 человек. Число погибших мирных жителей достигло 10 человек, ранены больше 40.
На фоне событий в Нагорном Карабахе у здания посольства России в Ереване начались столкновения между протестующими и представителями правопорядка. В российском диппредставительстве заявили, что здание посольства было полностью заблокировано протестующими. Четырех человек задержали по подозрению в призывах к свержению конституционного строя или незаконном ношении холодного оружия.