Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. МИД Армении осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией», Пашинян обвинил Баку в попытке втянуть его страну в полномасштабные военные действия. 20 сентября в НКР сообщили о достижении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Во время военной операции погибли более 200 человек. Среди погибших есть российские миротворцы. Число раненых превысило 400 человек. Число погибших мирных жителей достигло 10 человек, ранены больше 40.