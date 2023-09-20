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Общество

Силовики в Армении задержали нескольких участников беспорядков в Ереване

Ведомости

Четырех человек задержали по подозрению в призывах к свержению конституционного строя или незаконном ношении холодного оружия после массовых беспорядков в Ереване. Об этом сообщил Следственный комитет Армении.

СК инициировал семь уголовных производств после призывов к публичному применению насилия, оправданию насилия, а также свержению конституционного строя в сети, с использованием социальных сетей. Возбуждено шесть уголовных дел.

19 сентября на фоне начала «антитеррористической» операции Азербайджана в Нагорном Карабахе у здания посольства России в Ереване начались столкновения между протестующими и представителями правопорядка. В российском диппредставительстве заявили, что здание посольства было полностью заблокировано протестующими.

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Демонстранты также попытались прорвать полицейское оцепление и войти в здание правительства. Полиция применила спецсредства для разгона собравшихся. Здание посольства удалось разблокировать в ночь на 20 сентября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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