Силовики в Армении задержали нескольких участников беспорядков в Ереване

19 сентября на фоне начала «антитеррористической» операции Азербайджана в Нагорном Карабахе у здания посольства России в Ереване начались столкновения между протестующими и представителями правопорядка. В российском диппредставительстве заявили, что здание посольства было полностью заблокировано протестующими.