Силовики в Армении задержали нескольких участников беспорядков в Ереване
Четырех человек задержали по подозрению в призывах к свержению конституционного строя или незаконном ношении холодного оружия после массовых беспорядков в Ереване. Об этом сообщил Следственный комитет Армении.
СК инициировал семь уголовных производств после призывов к публичному применению насилия, оправданию насилия, а также свержению конституционного строя в сети, с использованием социальных сетей. Возбуждено шесть уголовных дел.
19 сентября на фоне начала «антитеррористической» операции Азербайджана в Нагорном Карабахе у здания посольства России в Ереване начались столкновения между протестующими и представителями правопорядка. В российском диппредставительстве заявили, что здание посольства было полностью заблокировано протестующими.
Демонстранты также попытались прорвать полицейское оцепление и войти в здание правительства. Полиция применила спецсредства для разгона собравшихся. Здание посольства удалось разблокировать в ночь на 20 сентября.