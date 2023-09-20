Полиция разблокировала здание посольства в Ереване

Кроме того, демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление и войти в здание правительства. Полиция применила спецсредства для разгона собравшихся. News.am со ссылкой на Следственный комитет Армении пишет, что в результате пострадали сотрудники полиции, их доставили в больницу. СК республики возбудил уголовное дело по фактам призывов к массовым беспорядкам, их организации и участия в протестах.