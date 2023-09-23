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Общество

В Армении задержали более 20 протестующих

Ведомости

Полиция Армении задержала 21 протестующего на трассе Ерасх и в Ереване. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщил ТАСС.

Порядка 19 человек были задержаны в армянской столице, а двое на трассе Ерасха, уточнили в ведомстве.

Ранее сторонники Всенародного протестного движения перекрыли магистраль Ереван – Ерасх с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Telegram-канале движения анонсировали новый митинг на центральной площади Республики вечером 24 сентября.

Протесты в столице Армении начались еще 19 сентября, после начала «антитеррористических мероприятий» Азербайджана по «восстановлению конституционного строя» в Нагорном Карабахе. В тот день протестующие начали акции протеста у здания правительства и посольства России. Накануне участники акций облили здание российского посольства краской.

Ранее по теме: В Ереване несут цветы к посольству России после гибели миротворцев в Карабахе

22 сентября сообщалось об около 100 задержанных на акциях протестов. Тогда среди задержанных оказался сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон, а также младший сын совладельца торгового центра (ТЦ) «Ереван-плаза» Геннадия Степаняна Шагор.

21 сентября СМИ писали, что Пашинян заявил соратникам по партии «Гражданский договор», что не будет подавать в отставку и собирается сохранить власть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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