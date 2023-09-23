В Армении задержали более 20 протестующих

Протесты в столице Армении начались еще 19 сентября, после начала «антитеррористических мероприятий» Азербайджана по «восстановлению конституционного строя» в Нагорном Карабахе. В тот день протестующие начали акции протеста у здания правительства и посольства России. Накануне участники акций облили здание российского посольства краской.