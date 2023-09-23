В Армении задержали более 20 протестующих
Полиция Армении задержала 21 протестующего на трассе Ерасх и в Ереване. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщил ТАСС.
Порядка 19 человек были задержаны в армянской столице, а двое на трассе Ерасха, уточнили в ведомстве.
Ранее сторонники Всенародного протестного движения перекрыли магистраль Ереван – Ерасх с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Telegram-канале движения анонсировали новый митинг на центральной площади Республики вечером 24 сентября.
Протесты в столице Армении начались еще 19 сентября, после начала «антитеррористических мероприятий» Азербайджана по «восстановлению конституционного строя» в Нагорном Карабахе. В тот день протестующие начали акции протеста у здания правительства и посольства России. Накануне участники акций облили здание российского посольства краской.
22 сентября сообщалось об около 100 задержанных на акциях протестов. Тогда среди задержанных оказался сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон, а также младший сын совладельца торгового центра (ТЦ) «Ереван-плаза» Геннадия Степаняна Шагор.
21 сентября СМИ писали, что Пашинян заявил соратникам по партии «Гражданский договор», что не будет подавать в отставку и собирается сохранить власть.