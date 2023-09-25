Украина получила $100 млн от Всемирного банка на выплату пенсий

В начале сентября очередной пакет помощи Украине анонсировали в США. Белый дом решил выделить еще $600 млн на поддержку Киева. В новый пакет вошли ракеты и оборудование для поддержания работы систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, 105-мм артиллерийские снаряды, оборудование для ведения РЭБ и средства для разминирования. Украина также получила от США 10 сентября первую партию ядерного топлива. 25 сентября СМИ узнали, что первые американские танки Abrams были доставлены на территорию Украины.