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Политика

Украина получила $100 млн от Всемирного банка на выплату пенсий

Ведомости

Всемирный банк предоставил Украине $100 млн под гарантию Великобритании на выплату пенсий гражданам за июль 2023 г. Об этом сообщила пресс-служба украинского минфина.

«Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше <...> обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета», – заявил замминистра финансов Украины Сергей Марченко.

В ведомстве отметили, что всего с начала российской спецоперации Великобритания предоставила Украине финансовую помощь в размере $1,6 млрд. 

Ранее по теме: США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $600 млн

В начале сентября очередной пакет помощи Украине анонсировали в США. Белый дом решил выделить еще $600 млн на поддержку Киева. В новый пакет вошли ракеты и оборудование для поддержания работы систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, 105-мм артиллерийские снаряды, оборудование для ведения РЭБ и средства для разминирования. Украина также получила от США 10 сентября первую партию ядерного топлива. 25 сентября СМИ узнали, что первые американские танки Abrams были доставлены на территорию Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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