Украина получила $100 млн от Всемирного банка на выплату пенсий
Всемирный банк предоставил Украине $100 млн под гарантию Великобритании на выплату пенсий гражданам за июль 2023 г. Об этом сообщила пресс-служба украинского минфина.
«Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше <...> обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета», – заявил замминистра финансов Украины Сергей Марченко.
В ведомстве отметили, что всего с начала российской спецоперации Великобритания предоставила Украине финансовую помощь в размере $1,6 млрд.
В начале сентября очередной пакет помощи Украине анонсировали в США. Белый дом решил выделить еще $600 млн на поддержку Киева. В новый пакет вошли ракеты и оборудование для поддержания работы систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, 105-мм артиллерийские снаряды, оборудование для ведения РЭБ и средства для разминирования. Украина также получила от США 10 сентября первую партию ядерного топлива. 25 сентября СМИ узнали, что первые американские танки Abrams были доставлены на территорию Украины.