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Политика

Украина получила первую партию ядерного топлива из США

Ведомости

Украинский «Энергоатом» получил первую партию ядерного топлива от американской компании Westinghouse, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Это большой успех и значительная основа для нашего дальнейшего сотрудничества с только расширяющейся компанией Westinghouse. Это большой день для украинской энергетики, для нашего сотрудничества с США и Швецией, где расположен соответствующий завод», – сказал министр, его слова приводит пресс-служба украинского минэнерго.

Галущенко добавил, что контракт на поставку топливных сборок ВВЭР-440 был заключен осенью 2020 г. 

«[После начала спецоперации] мы обратились к нашим партнерам из Westinghouse с предложением по ускорению изготовления топлива для реакторов типа ВВЭР 440. При нашей инженерной поддержке они изготовили его за полтора года и привезли сюда – на Ровенскую атомную электростанцию», – сказал глава «Энергоатома» Петр Котин.

23 августа министр энергетики Великобритании Грант Шаппс во время визита в Киев объявил о выделении Украине 192 млн фунтов стерлингов ($245 млн) на покупку ядерного топлива у производителей, включая британские компании. 

В июне украинская редакция Forbes сообщила, что к 2050 г. Украина планирует стать «энергетическим хабом Европы» после того, как в энергетику страны будет инвестировано более $400 млрд. При этом украинские эксперты назвали данный прогноз оторванным от реальности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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