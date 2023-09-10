Украина получила первую партию ядерного топлива из США

«[После начала спецоперации] мы обратились к нашим партнерам из Westinghouse с предложением по ускорению изготовления топлива для реакторов типа ВВЭР 440. При нашей инженерной поддержке они изготовили его за полтора года и привезли сюда – на Ровенскую атомную электростанцию», – сказал глава «Энергоатома» Петр Котин.