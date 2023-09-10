Украина получила первую партию ядерного топлива из США
Украинский «Энергоатом» получил первую партию ядерного топлива от американской компании Westinghouse, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
«Это большой успех и значительная основа для нашего дальнейшего сотрудничества с только расширяющейся компанией Westinghouse. Это большой день для украинской энергетики, для нашего сотрудничества с США и Швецией, где расположен соответствующий завод», – сказал министр, его слова приводит пресс-служба украинского минэнерго.
Галущенко добавил, что контракт на поставку топливных сборок ВВЭР-440 был заключен осенью 2020 г.
«[После начала спецоперации] мы обратились к нашим партнерам из Westinghouse с предложением по ускорению изготовления топлива для реакторов типа ВВЭР 440. При нашей инженерной поддержке они изготовили его за полтора года и привезли сюда – на Ровенскую атомную электростанцию», – сказал глава «Энергоатома» Петр Котин.
23 августа министр энергетики Великобритании Грант Шаппс во время визита в Киев объявил о выделении Украине 192 млн фунтов стерлингов ($245 млн) на покупку ядерного топлива у производителей, включая британские компании.
В июне украинская редакция Forbes сообщила, что к 2050 г. Украина планирует стать «энергетическим хабом Европы» после того, как в энергетику страны будет инвестировано более $400 млрд. При этом украинские эксперты назвали данный прогноз оторванным от реальности.