СМИ: Украина планирует привлечь $400 млрд инвестиций в энергетику

Издание отмечает, что конечный вариант презентации может отличаться, поскольку редакция располагает проектом по состоянию на 4 июня. В нем, в частности, говорится, что производство электричества на Украине к 2050 г. должно вырасти в семь раз, добыча газа – в четыре раза, нефти – более чем в шесть раз. Генерация электроэнергии, согласно плану, вырастет в семь раз, до 791 ТВт*ч, а мощность солнечных и ветровых электростанций увеличится в 30 раз до 230 ГВт.