СМИ: Украина планирует привлечь $400 млрд инвестиций в энергетику
Киев ожидает, что к 2050 г. в энергетику Украины будет инвестировано более $400 млрд, а страна станет «энергетическим хабом Европы». Такие данные есть в плане восстановления украинской энергетики, который правительство страны готовится представить 21 июня на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Об этом сообщает украинская редакция Forbes.
Издание отмечает, что конечный вариант презентации может отличаться, поскольку редакция располагает проектом по состоянию на 4 июня. В нем, в частности, говорится, что производство электричества на Украине к 2050 г. должно вырасти в семь раз, добыча газа – в четыре раза, нефти – более чем в шесть раз. Генерация электроэнергии, согласно плану, вырастет в семь раз, до 791 ТВт*ч, а мощность солнечных и ветровых электростанций увеличится в 30 раз до 230 ГВт.
Кроме того, Украина планирует локализовать 90% производства малых модульных реакторов и самостоятельно производить ядерное топливо. Угольные теплоэлектростанции хотят вывести из строя до 2035 г. и заменить их на ТЭЦ и ТЭС на природном газе и биометане.
Власти Украины рассчитывают, что пропускная способность для экспорта электроэнергии в Евросоюз увеличится в пять раз до 10 ГВт. Доля электромобилей в стране составит 60% или 13,4 млн машин, говорится в презентации. Отмечается, что план построен на прогнозе роста ВВП на 9% в 2023–2032 годах и на 3% в 2032–2050 годах.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил изданию, что представленные «цифры не имеют никакой связи с реальностью». По его мнению, планы украинских властей «существенно превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию» страны.