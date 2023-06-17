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СМИ: Украина планирует привлечь $400 млрд инвестиций в энергетику

Ведомости

Киев ожидает, что к 2050 г. в энергетику Украины будет инвестировано более $400 млрд, а страна станет «энергетическим хабом Европы». Такие данные есть в плане восстановления украинской энергетики, который правительство страны готовится представить 21 июня на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Об этом сообщает украинская редакция Forbes.

Издание отмечает, что конечный вариант презентации может отличаться, поскольку редакция располагает проектом по состоянию на 4 июня. В нем, в частности, говорится, что производство электричества на Украине к 2050 г. должно вырасти в семь раз, добыча газа – в четыре раза, нефти – более чем в шесть раз. Генерация электроэнергии, согласно плану, вырастет в семь раз, до 791 ТВт*ч, а мощность солнечных и ветровых электростанций увеличится в 30 раз до 230 ГВт.

Кроме того, Украина планирует локализовать 90% производства малых модульных реакторов и самостоятельно производить ядерное топливо. Угольные теплоэлектростанции хотят вывести из строя до 2035 г. и заменить их на ТЭЦ и ТЭС на природном газе и биометане.

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Власти Украины рассчитывают, что пропускная способность для экспорта электроэнергии в Евросоюз увеличится в пять раз до 10 ГВт. Доля электромобилей в стране составит 60% или 13,4 млн машин, говорится в презентации. Отмечается, что план построен на прогнозе роста ВВП на 9% в 2023–2032 годах и на 3% в 2032–2050 годах.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил изданию, что представленные «цифры не имеют никакой связи с реальностью». По его мнению, планы украинских властей «существенно превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию» страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных