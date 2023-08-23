Великобритания предоставит Украине $245 млн на покупку ядерного топлива
Великобритания предоставит Украине 192 млн фунтов стерлингов ($245 млн) на покупку ядерного топлива у производителей, включая британские компании, заявил британский министр энергетики Грант Шаппс во время визита в Киев, передает Reuters.
«Гарантия, которую мы предоставим, поможет Украине добиться того, чтобы в будущем их ядерное топливо не поступало из России», – объяснил Шаппс.
Одним из таких источников будет европейский консорциум по ядерному топливу Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды).
21 июня украинская редакция Forbes сообщила, что к 2050 г. Украина планирует стать «энергетическим хабом Европы» после того, как в энергетику страны будет инвестировано более $400 млрд. 90% производства малых модульных реакторов планируют локализовать, а угольные теплоэлектростанции хотят вывести из системы до 2035 г., заменив их на ТЭЦ и ТЭС на природном газе и биометане.
При этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил изданию, что представленные «цифры не имеют никакой связи с реальностью». По его мнению, планы украинских властей «существенно превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию» страны.