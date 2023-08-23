Великобритания предоставит Украине $245 млн на покупку ядерного топлива

21 июня украинская редакция Forbes сообщила, что к 2050 г. Украина планирует стать «энергетическим хабом Европы» после того, как в энергетику страны будет инвестировано более $400 млрд. 90% производства малых модульных реакторов планируют локализовать, а угольные теплоэлектростанции хотят вывести из системы до 2035 г., заменив их на ТЭЦ и ТЭС на природном газе и биометане.