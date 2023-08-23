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Политика

Великобритания предоставит Украине $245 млн на покупку ядерного топлива

Ведомости

Великобритания предоставит Украине 192 млн фунтов стерлингов ($245 млн) на покупку ядерного топлива у производителей, включая британские компании, заявил британский министр энергетики Грант Шаппс во время визита в Киев, передает Reuters.

«Гарантия, которую мы предоставим, поможет Украине добиться того, чтобы в будущем их ядерное топливо не поступало из России», – объяснил Шаппс.

Одним из таких источников будет европейский консорциум по ядерному топливу Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды).

21 июня украинская редакция Forbes сообщила, что к 2050 г. Украина планирует стать «энергетическим хабом Европы» после того, как в энергетику страны будет инвестировано более $400 млрд. 90% производства малых модульных реакторов планируют локализовать, а угольные теплоэлектростанции хотят вывести из системы до 2035 г., заменив их на ТЭЦ и ТЭС на природном газе и биометане.

При этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил изданию, что представленные «цифры не имеют никакой связи с реальностью». По его мнению, планы украинских властей «существенно превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию» страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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