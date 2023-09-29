МИД рассчитывает на дальнейшую эффективную работу с Казахстаном
Москва рассчитывает, что слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о намерении соблюдать санкции против РФ не повлияют на ее отношения с Астаной. Об этом российский МИД сообщил в комментарии ТАСС.
«Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию», – рассказали в МИДе.
Представитель внешнеполитического ведомства также добавил, что эта кооперация приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечая интересам их народов. Он также подчеркнул, что Россия не вмешивается в отношения Казахстана с другими странами.
28 сентября Токаев заявил в ходе официального визита в Германию, что Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России. 29 сентября он пояснил, что Астана придерживается курса на сотрудничество с Москвой и не является «анти-Россией». Республика, подчеркнул он, давно сотрудничает с Россией в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи.
При этом санкции, добавил он, контрпродуктивны «с точки зрения оздоровления международных отношений». Казахстан в то же время не торгует подсанкционными товарами и не участвует в параллельном импорте в Россию.
В августе на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС плюс» Токаев призывал вывести из-под воздействия любых санкций и ограничений поставки продуктов питания и удобрений. Это, по его словам, необходимо для снижения продовольственного дисбаланса в странах.
После начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. западные страны ввели масштабные санкции против РФ. По словам Путина, цель ограничений – «заставить страдать» народ России и тем самым дестабилизировать общество изнутри.