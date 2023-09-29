МИД рассчитывает на дальнейшую эффективную работу с Казахстаном

28 сентября Токаев заявил в ходе официального визита в Германию, что Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России. 29 сентября он пояснил, что Астана придерживается курса на сотрудничество с Москвой и не является «анти-Россией». Республика, подчеркнул он, давно сотрудничает с Россией в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи.