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Политика

МИД рассчитывает на дальнейшую эффективную работу с Казахстаном

Ведомости

Москва рассчитывает, что слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о намерении соблюдать санкции против РФ не повлияют на ее отношения с Астаной. Об этом российский МИД сообщил в комментарии ТАСС.

«Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию», – рассказали в МИДе.

Представитель внешнеполитического ведомства также добавил, что эта кооперация приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечая интересам их народов. Он также подчеркнул, что Россия не вмешивается в отношения Казахстана с другими странами.

28 сентября Токаев заявил в ходе официального визита в Германию, что Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России. 29 сентября он пояснил, что Астана придерживается курса на сотрудничество с Москвой и не является «анти-Россией». Республика, подчеркнул он, давно сотрудничает с Россией в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи.

Ранее по теме: Токаев: Казахстан не является «анти-Россией»

При этом санкции, добавил он, контрпродуктивны «с точки зрения оздоровления международных отношений». Казахстан в то же время не торгует подсанкционными товарами и не участвует в параллельном импорте в Россию.

В августе на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС плюс» Токаев призывал вывести из-под воздействия любых санкций и ограничений поставки продуктов питания и удобрений. Это, по его словам, необходимо для снижения продовольственного дисбаланса в странах.

После начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. западные страны ввели масштабные санкции против РФ. По словам Путина, цель ограничений – «заставить страдать» народ России и тем самым дестабилизировать общество изнутри.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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