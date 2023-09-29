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Совет НАТО разрешил ввести дополнительные силы KFOR в Косово

Ведомости

Совет Североатлантического военного альянса разрешил контингенту сил НАТО для Косова (KFOR) ввести дополнительные подразделения на территорию непризнанной республики. Альянс объяснил эту меру стремлением стабилизировать ситуацию в регионе, сообщила пресс-служба Североатлантического совета НАТО.

«С мая мы усилили присутствие сил KFOR. Вчера Североатлантический совет разрешил [использование] дополнительных сил, чтобы ответить на текущую ситуацию», – уточняется в заявлении НАТО.

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Обострение ситуации в Косове началось 24 сентября из-за вооруженного столкновения на территории муниципалитета Звечан. Президент Сербии Александр Вучич во внеплановом обращении к нации сообщил о гибели этнических сербов во время конфликта. По его данным, двоих из них убили из снайперского оружия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вооруженное столкновение в Звечане может спровоцировать возобновление этнических чисток в Косове. В Кремле ситуацию назвали напряженной и потенциально опасной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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