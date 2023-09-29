Совет НАТО разрешил ввести дополнительные силы KFOR в Косово

Обострение ситуации в Косове началось 24 сентября из-за вооруженного столкновения на территории муниципалитета Звечан. Президент Сербии Александр Вучич во внеплановом обращении к нации сообщил о гибели этнических сербов во время конфликта. По его данным, двоих из них убили из снайперского оружия.