Захарова назвала обострение в Косове угрозой возобновления этнических чисток
Вооруженное столкновение в муниципалитете Звечан с участием сербов и косовоалбанских силовиков, в котором погибли пять человек, может быть попыткой разжигания конфликта и следствием курса «премьер-министра» непризнанной республики Косова Альбина Курти. Обострение ситуации может спровоцировать возобновление этнических чисток в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сайте ведомства.
«Нет сомнений, что вчерашнее кровопролитие – прямое и непосредственное следствие курса так называемого «премьера» Курти на разжигание конфликта, зачистку территории края от сербов. Его попытки вызвать через нагнетание обстановки дополнительное давление западников на руководство Сербии, чтобы заставить Белград признать «независимость» Косова, – постоянная игра с огнем, которая <...> подводит к опасной грани весь Балканский регион», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, косовоалбанская «полиция» на севере края уже дискредитировала себя «систематическими карательными акций против сербской общины». Структура не занимается ничем, кроме запугивания жителей, считает представитель МИДа. Она допустила, что конфликт может спровоцировать возобновление этнических чисток, которые проводили ранее косовоалбанские радикалы.
МИД России считает, что урегулирование ситуации возможно только при выполнении резолюции Совета безопасности ООН и брюссельских договоренностей между Белградом и Приштиной, заключенных в 2013 и 2015 гг.
Вооруженное столкновение в Косове произошло 24 сентября. Президент Сербии Александр Вучич во внеплановом обращении к нации сообщил о гибели этнических сербов во время конфликта. По его данным, двоих из них убили из снайперского оружия. В Кремле ранее заявили, что ситуация остается напряженной и потенциально опасной. Вучич заявил, что 26 сентября встретится с послами стран «Квинты» – США, Великобритании, Франции, Италии и Германии, а также с главой миссии ЕС в Сербии.