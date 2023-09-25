Захарова назвала обострение в Косове угрозой возобновления этнических чисток

Вооруженное столкновение в Косове произошло 24 сентября. Президент Сербии Александр Вучич во внеплановом обращении к нации сообщил о гибели этнических сербов во время конфликта. По его данным, двоих из них убили из снайперского оружия. В Кремле ранее заявили, что ситуация остается напряженной и потенциально опасной. Вучич заявил, что 26 сентября встретится с послами стран «Квинты» – США, Великобритании, Франции, Италии и Германии, а также с главой миссии ЕС в Сербии.