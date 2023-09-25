В Кремле назвали ситуацию в Косове «потенциально опасной»

Ранее власти Косова обвинили Сербию в причастности к нападению на косовских полицейских, в результате чего один из них погиб. Позже полиция Косова сообщила о ликвидации нескольких человек в монастыре Баньска, которые якобы были причастны к нападению на силовиков. Ситуация вызвала новую волну напряжения в отношениях между сербской общиной и албанскими властями частично признанной республики.