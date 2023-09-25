В Кремле назвали ситуацию в Косове «потенциально опасной»
Ситуация в Косове остается напряженной и потенциально опасной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Она крайне непростая. Мы видим в косовской плоскости традиционно предвзятое отношение к сербам. Это такая традиционная линия, несбалансированная. Ситуация там действительно весьма и весьма напряженная, потенциально опасная. Мы очень внимательно за ней следим», – сказал он.
Отвечая на вопрос о вооруженном столкновении в монастыре Баньска, Песков заявил, что «не владеет деталями», и отказался комментировать инцидент. В то же время, отметил он, не секрет, что в отношении сербов «очень часто организуются разные провокации».
Ранее власти Косова обвинили Сербию в причастности к нападению на косовских полицейских, в результате чего один из них погиб. Позже полиция Косова сообщила о ликвидации нескольких человек в монастыре Баньска, которые якобы были причастны к нападению на силовиков. Ситуация вызвала новую волну напряжения в отношениях между сербской общиной и албанскими властями частично признанной республики.
24 сентября президент Сербии Александр Вучич сообщил, что полиция Косова убила трех этнических сербов, а также причинила тяжелые ранения еще двоим. По его словам, «есть вероятность», что убит четвертый человек. Вучич отметил, что причин для столь жестких действий со стороны полиции не было.