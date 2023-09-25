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Политика

В Кремле назвали ситуацию в Косове «потенциально опасной»

Ведомости

Ситуация в Косове остается напряженной и потенциально опасной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она крайне непростая. Мы видим в косовской плоскости традиционно предвзятое отношение к сербам. Это такая традиционная линия, несбалансированная. Ситуация там действительно весьма и весьма напряженная, потенциально опасная. Мы очень внимательно за ней следим», – сказал он. 

Отвечая на вопрос о вооруженном столкновении в монастыре Баньска, Песков заявил, что «не владеет деталями», и отказался комментировать инцидент. В то же время, отметил он, не секрет, что в отношении сербов «очень часто организуются разные провокации».

Ранее власти Косова обвинили Сербию в причастности к нападению на косовских полицейских, в результате чего один из них погиб. Позже полиция Косова сообщила о ликвидации нескольких человек в монастыре Баньска, которые якобы были причастны к нападению на силовиков. Ситуация вызвала новую волну напряжения в отношениях между сербской общиной и албанскими властями частично признанной республики.

Ранее по теме: Силы НАТО для Косова заявили о готовности участвовать в операции на севере края

24 сентября президент Сербии Александр Вучич сообщил, что полиция Косова убила трех этнических сербов, а также причинила тяжелые ранения еще двоим. По его словам, «есть вероятность», что убит четвертый человек. Вучич отметил, что причин для столь жестких действий со стороны полиции не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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