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Рыжков продолжит работу в Совете Федерации в качестве советника Матвиенко

Ведомости

Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков сообщил, что продолжит работу в Совете Федерации после досрочного прекращения сенаторских полномочий в должности советника спикера СФ Валентины Матвиенко, передает ТАСС.

«Это мое решение [о прекращении полномочий]. У меня был разговор с Валентиной Ивановной, она будет предлагать мене пойти к ней советником на общественных началах», – заявил он.

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Рыжков уточнил, что продолжит работать в Совфеде, но уже не в статусе сенатора. Он пояснил, что принял решение о прекращении полномочий из-за возраста. «Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит"», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

Председатель СФ Валентина Матвиенко досрочно прекратила полномочия старейшего сенатора 94-летнего Рыжкова 25 сентября. С 2003 г. он представлял в верхней палате парламента правительство Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков пока не объявлял, кого направит в Совфед вместо Рыжкова.

Как писали ранее «Ведомости», после ухода Рыжкова из СФ старейшим сенатором стал 79-летний бывший государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота. С 2021 г. он представляет в верхней палате правительство Курской области.

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