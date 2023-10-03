Рыжков продолжит работу в Совете Федерации в качестве советника Матвиенко

Рыжков уточнил, что продолжит работать в Совфеде, но уже не в статусе сенатора. Он пояснил, что принял решение о прекращении полномочий из-за возраста. «Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит"», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).