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Член Политбюро ЦК КПСС Николай Рыжков ушел из Совета Федерации

Первые в очереди ему на замену в Совете Федерации – Ольга Павлова и Александр Шумейко
Александр Тихонов Анна Киселева
Николай Рыжков был последним членом Политбюро в российской власти / Станислав Красильников / ТАСС

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко досрочно прекратила полномочия старейшего сенатора, последнего председателя Совета министров СССР 94-летнего Николая Рыжкова. С 2003 г. он представлял в верхней палате парламента правительство Белгородской области. Рыжков был последним членом Политбюро ЦК КПСС, занимавшим актуальную должность в современной России. Среди других ныне живущих членов Политбюро остается только 94-летний Вадим Медведев, один из ближайших соратников последнего генсека Михаила Горбачева.

Рыжков родился 28 сентября 1929 г. в селе Дылеевка Донецкой области (сейчас ДНР) в семье потомственного шахтера. После окончания Краматорского машиностроительного техникума в 1950 г. работал на Уральском заводе тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе (в 1971 г. переименован в ПО «Уралмаш»). В 1959 г. окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова по специальности «инженер-механик». К 1970 г. Рыжков вырос от сменного мастера до директора «Уралмаша», специализировавшегося на выпуске бронетехники и оборудования для черной металлургии. Он возглавлял завод до 1975 г. В 1975 г. будущий премьер стал первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР. В 1979 г. перешел на должность первого заместителя председателя Госплана. В 1985 г. вошел в состав Политбюро ЦК – руководящий орган Компартии. В начале перестройки 27 сентября 1985 г. Рыжков стал председателем Совета министров СССР.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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