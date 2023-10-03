Член Политбюро ЦК КПСС Николай Рыжков ушел из Совета Федерации

Рыжков родился 28 сентября 1929 г. в селе Дылеевка Донецкой области (сейчас ДНР) в семье потомственного шахтера. После окончания Краматорского машиностроительного техникума в 1950 г. работал на Уральском заводе тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе (в 1971 г. переименован в ПО «Уралмаш»). В 1959 г. окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова по специальности «инженер-механик». К 1970 г. Рыжков вырос от сменного мастера до директора «Уралмаша», специализировавшегося на выпуске бронетехники и оборудования для черной металлургии. Он возглавлял завод до 1975 г. В 1975 г. будущий премьер стал первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР. В 1979 г. перешел на должность первого заместителя председателя Госплана. В 1985 г. вошел в состав Политбюро ЦК – руководящий орган Компартии. В начале перестройки 27 сентября 1985 г. Рыжков стал председателем Совета министров СССР.