В Кремле не сомневаются в расширении круга дружественных России стран
Круг стран, дружественных России, продолжит расширяться. Рассуждения об изоляции страны являются несостоятельными. От этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать в ближайшее время новых стран, которые введут безвизовый режим для россиян.
Говоря о сообщениях о якобы изоляции РФ, Песков отметил, что «давно всем стало ясно, что подобные рассуждения абсолютно несостоятельны, потому что мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада».
«Мы видим, что все больше и больше стран тяготеют к тому, чтобы выстраивать нормальные равноправные отношения, основанные на взаимном интересе, взаимной заинтересованности и взаимном уважении. И мы не сомневаемся, что этот процесс будет продолжаться, и круг таких дружественных нам стран будет расширяться», – уверен Песков.
Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября. Москва и Луанда уже начали обсуждать вопрос запуска прямого авиасообщения. Стороны выразили готовность запустить официальные контакты. Бахрейн и Кувейт также заявили о том, что рассматривают возможность ввести безвизовый режим с Россией. Ожидается, что в ближайшие два года пассажиропоток между Россией и Бахрейном превысит в 66 000 человек.