В Кремле не сомневаются в расширении круга дружественных России стран

«Мы видим, что все больше и больше стран тяготеют к тому, чтобы выстраивать нормальные равноправные отношения, основанные на взаимном интересе, взаимной заинтересованности и взаимном уважении. И мы не сомневаемся, что этот процесс будет продолжаться, и круг таких дружественных нам стран будет расширяться», – уверен Песков.