ЕСПЧ присудил 26 000 евро дизайнеру из Москвы, которому сломали ногу
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону дизайнера студии Артемия Лебедева Константина Коновалова, которого жестко задержали перед началом несанкционированной акции протеста 27 июля 2019 г., и постановил выплатить ему 26 000 евро. Решение суда опубликовано на сайте ЕСПЧ.
Коновалов был задержан в Москве 27 июля 2019 г. еще до начала несогласованной акции протеста. В Twitter (сейчас – X) он написал, что его задержали во время утренней пробежки. «Бежал перед мэрией, меня задержали, повалили лицом в асфальт», – уточнил он. Позже в больнице Коновалову диагностировали перелом голени правой ноги, следует из материалов дела ЕСПЧ. Уточняется, что СК отказался регистрировать его жалобу в связи с отсутствием неправомерности действий полицейских.
2 августа 2019 г. в отношении Коновалова возбудили административное дело по ст. 20.2 КоАП за «нарушение порядка организации и проведения митинга». В августе 2020 г. он был признан виновным и оштрафован на 10 000 руб.
Дело Коновалова рассматривалось вместе с жалобами еще 15 россиян, одна из которых также касалась задержаний 27 июля 2019 г. ЕСПЧ постановил выплатить пострадавшему 6500 евро.
Днем 27 июля у здания мэрии Москвы прошла несогласованная акция оппозиции, которую не допустили к выборам в Мосгордуму. Митинг привел к массовым задержаниям. В МВД сообщали о 295 задержанных.
На фоне начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля 2022 г. приостановил представительство России в уставных органах Совета Европы. В связи с этим 15 марта 2022 г. МИД РФ вручил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из организации. 16 марта того же года комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию после 26 лет членства из организации. Российские власти подчеркивали, что страна сама вышла из Совета Европы, что также подразумевает и выход из ЕСПЧ.
С 16 сентября 2022 г. Россия перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Соответствующую резолюцию суд выпустил в марте после прекращения членства РФ в Совете Европы. Россия также перестала исполнять постановления ЕСПЧ, которые вступили в силу после 15 марта 2022 г.