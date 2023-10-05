ЕСПЧ присудил 26 000 евро дизайнеру из Москвы, которому сломали ногу

Коновалов был задержан в Москве 27 июля 2019 г. еще до начала несогласованной акции протеста. В Twitter (сейчас – X) он написал, что его задержали во время утренней пробежки. «Бежал перед мэрией, меня задержали, повалили лицом в асфальт», – уточнил он. Позже в больнице Коновалову диагностировали перелом голени правой ноги, следует из материалов дела ЕСПЧ. Уточняется, что СК отказался регистрировать его жалобу в связи с отсутствием неправомерности действий полицейских.