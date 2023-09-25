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РФ выплатила 4,5 млн евро по вступившим в силу решениям ЕСПЧ после выхода из СЕ

Ведомости

Россия исполнила постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вступившие в силу до 15 марта 2022 г. Об этом на заседании комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству заявил кандидат в судьи Конституционного суда РФ (КС) Михаил Лобов.

«Были исполнены постановления ЕСПЧ, которые вступили в силу до 15 марта [2022 г.]. Информация есть из Генеральной прокуратуры, которая представляла последние полтора года интересы в России в Европейском суде. 4,5 млн евро эквивалент в российских рублях был выплачен заявителям, которые выиграли дела, постановления которых вступили в силу до 15 марта», — сказал он, отвечая на такой вопрос сенатора Татьяны Нарусовой.

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По словам Лобова, в принятом в июне прошлого года законе, «был специально оговорен этот переходный период, в том числе полномочия Генпрокуратуры по исполнению этих дел». «Речь шла не только о денежной компенсации, были продлены в какой-то степени те положения кодексов, которые позволяли добиваться пересмотра дел в российских судах», — уточнил он.

Россия объявила о выходе из СЕ, в котором состояла с 1996 г., 15 марта 2022 г. В результате россияне потеряли право обращаться в ЕСПЧ. Михаил Лобов был избран судьей ЕСПЧ от России в сентябре 2021 г., он вошел в состав суда 2 января 2022 г. В марте 2022 г. Страсбургский суд приостановил его деятельность в связи с выходом РФ из СЕ. 22 сентября 2023 г. президент РФ Владимир Путин предложил назначить Лобова судьей КС.09:04

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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