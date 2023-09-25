РФ выплатила 4,5 млн евро по вступившим в силу решениям ЕСПЧ после выхода из СЕ

Россия объявила о выходе из СЕ, в котором состояла с 1996 г., 15 марта 2022 г. В результате россияне потеряли право обращаться в ЕСПЧ. Михаил Лобов был избран судьей ЕСПЧ от России в сентябре 2021 г., он вошел в состав суда 2 января 2022 г. В марте 2022 г. Страсбургский суд приостановил его деятельность в связи с выходом РФ из СЕ. 22 сентября 2023 г. президент РФ Владимир Путин предложил назначить Лобова судьей КС.09:04