РФ выплатила 4,5 млн евро по вступившим в силу решениям ЕСПЧ после выхода из СЕ
Россия исполнила постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вступившие в силу до 15 марта 2022 г. Об этом на заседании комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству заявил кандидат в судьи Конституционного суда РФ (КС) Михаил Лобов.
«Были исполнены постановления ЕСПЧ, которые вступили в силу до 15 марта [2022 г.]. Информация есть из Генеральной прокуратуры, которая представляла последние полтора года интересы в России в Европейском суде. 4,5 млн евро эквивалент в российских рублях был выплачен заявителям, которые выиграли дела, постановления которых вступили в силу до 15 марта», — сказал он, отвечая на такой вопрос сенатора Татьяны Нарусовой.
По словам Лобова, в принятом в июне прошлого года законе, «был специально оговорен этот переходный период, в том числе полномочия Генпрокуратуры по исполнению этих дел». «Речь шла не только о денежной компенсации, были продлены в какой-то степени те положения кодексов, которые позволяли добиваться пересмотра дел в российских судах», — уточнил он.
Россия объявила о выходе из СЕ, в котором состояла с 1996 г., 15 марта 2022 г. В результате россияне потеряли право обращаться в ЕСПЧ. Михаил Лобов был избран судьей ЕСПЧ от России в сентябре 2021 г., он вошел в состав суда 2 января 2022 г. В марте 2022 г. Страсбургский суд приостановил его деятельность в связи с выходом РФ из СЕ. 22 сентября 2023 г. президент РФ Владимир Путин предложил назначить Лобова судьей КС.09:04