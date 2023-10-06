Макрон выступил против санкций в отношении Азербайджана
Введение санкций против Азербайджана будет контрпродуктивным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Я не думаю, что сейчас время для санкций, потому что они будут контрпродуктивными. Они не позволят наилучшим образом защитить территорию и население Армении», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Он отметил, что сейчас время «для требовательности, ясности, обязательств, включая поддержку, в том числе военную, которую Франция избрала и обеспечивает, но не для санкций». При этом, считает Макрон, давление на Баку «надо продолжать».
19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. После переговоров власти непризнанной республики согласились сдать оружие под контролем российских миротворцев.
28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
С начала военных действий Карабах покинули более 100 000 армян. Европарламент 6 октября проголосовал за резолюцию, где сравнил ситуацию в регионе с этнической чисткой и призвал ввести санкции против Баку. В парламенте назвали действия Азербайджана «заранее спланированными и неоправданными» и призвали пересмотреть отношения с республикой.
Евросоюз предал Армению, заявляли в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что ЕС не обеспечивает в Армении «никакой стабильности и деэскалации», а занимается «разведывательным мониторингом в интересах Брюсселя» и провоцированием ситуации.