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В НАТО рассказали об усилении защиты Сувалкского коридора и Брестских ворот

Ведомости

Планы обороны НАТО включают усиление защиты Сувалкского коридора и Брестских ворот от возможного нападения России, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью агентству РАР.

Он уточнил, что принятые на саммите в Вильнюсе планы обороны альянса являются крупнейшими изменениями в военных системах с 1949 г. и предполагают возврат к коллективной обороне. По его словам, они направлены на «сдерживание» России. Бауэр заявил, что «русские есть повсюду», в том числе на юге, в космосе и киберпространстве, поэтому НАТО необходимо усилить территории, которые попадают под угрозу, – восточный фланг, крайний север и Атлантический океан.

НАТО знало бы о подготовке возможного вторжения, сказал адмирал. «В случае с Польшей российские войска должны были бы, среди прочего, быть переброшены в Белоруссию, а затем собраться на польской границе. Мы бы тогда уже предприняли соответствующие действия, еще до применения ст. 5 договора», – сказал он.

В Польше дислоцируется батальонная боевая группа, которую могут расширить до бригады в случае угрозы. Такие подразделения находятся в Литве, Латвии и Эстонии и в южной части восточного фланга НАТО, уточнил Бауэр.

В 2024 г. НАТО планирует на учениях Steadfast Defender отработать реагирование на возможное российское вторжение на восточный фланг, рассказал адмирал.

По Сувалкскому коридору фактически проходит граница Польши с Литвой. Это сухопутный перешеек в 100 км между Белоруссией и Калининградской областью. 29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о перемещении около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» к белорусско-польской границе в районе коридора и назвал это решение «шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию». Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не планируют нападать на территорию Польши.

Брестские ворота – территория в районе польско-белорусской границы, представляющая собой равнину в окрестностях Бреста шириной около 80 км. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в августе заявлял, что Варшава намерена «закрыть» этот участок американскими танками Abrams и вертолетами Apache.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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