В НАТО рассказали об усилении защиты Сувалкского коридора и Брестских ворот

Он уточнил, что принятые на саммите в Вильнюсе планы обороны альянса являются крупнейшими изменениями в военных системах с 1949 г. и предполагают возврат к коллективной обороне. По его словам, они направлены на «сдерживание» России. Бауэр заявил, что «русские есть повсюду», в том числе на юге, в космосе и киберпространстве, поэтому НАТО необходимо усилить территории, которые попадают под угрозу, – восточный фланг, крайний север и Атлантический океан.