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США объявили о высылке двух российских дипломатов

Ведомости

Госдепартамент США объявил persona non grata двух дипломатов из России. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов.

В госдепе сообщили, что россиян выслали в ответ на сентябрьское решение Москвы выслать работников посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

«В ответ на показную высылку Россией двух дипломатов посольства США в Москве госдепартамент ответил взаимностью, объявив персонами non grata двух сотрудников посольства России, работавших в США», – отметили в ведомстве.

Имена высланных из США дипломатов не уточняются.

14 сентября российский МИД объявил Силлина и Бернстайна персонами non grata и предписал покинуть Россию в течение семи дней. В ведомстве уточнили, что они вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством бывшим сотрудником посольства США во Владивостоке Робертом Шоновым. Госдеп США пообещал ответить на высылку сотрудников.

15 мая ФСБ России арестовала Шонова. Его заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством или организацией на конфиденциальной основе. По версии следствия, Шонов выполнял задания Силлина и Бернстайна: собирал информацию о спецоперации и мобилизации в России, а также проблемных моментах в регионах и их влиянии на протестную активность в России накануне выборов президента России в 2024 г. Госдеп США назвал выдвинутые обвинения беспочвенными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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