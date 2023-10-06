США объявили о высылке двух российских дипломатов
Госдепартамент США объявил persona non grata двух дипломатов из России. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов.
В госдепе сообщили, что россиян выслали в ответ на сентябрьское решение Москвы выслать работников посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.
«В ответ на показную высылку Россией двух дипломатов посольства США в Москве госдепартамент ответил взаимностью, объявив персонами non grata двух сотрудников посольства России, работавших в США», – отметили в ведомстве.
Имена высланных из США дипломатов не уточняются.
14 сентября российский МИД объявил Силлина и Бернстайна персонами non grata и предписал покинуть Россию в течение семи дней. В ведомстве уточнили, что они вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством бывшим сотрудником посольства США во Владивостоке Робертом Шоновым. Госдеп США пообещал ответить на высылку сотрудников.
15 мая ФСБ России арестовала Шонова. Его заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством или организацией на конфиденциальной основе. По версии следствия, Шонов выполнял задания Силлина и Бернстайна: собирал информацию о спецоперации и мобилизации в России, а также проблемных моментах в регионах и их влиянии на протестную активность в России накануне выборов президента России в 2024 г. Госдеп США назвал выдвинутые обвинения беспочвенными.