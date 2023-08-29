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США призвали Россию соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов

Ведомости

Госдеп США призвал Россию соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов по делу бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. 

«В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях Россия обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения любых посягательств на их личность, свободу или достоинство, и мы ожидаем, что она выполнит это обязательство», – сказано в сообщении.

В госдепе также назвали обвинения, выдвинутые в отношении Шонова, беспочвенными. Там отметили, что у посольства США в Москве в строгом соответствии с законодательством России был заключен контракт на оказание услуг с компанией, где работал Шонов.

28 августа ФСБ раскрыла подробности задержания и ареста бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке. По информации ведомства, с сентября 2022 г. он выполнял задания сотрудников посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. В частности, Шонов собирал информацию о спецоперации и ходе мобилизации в России, а также данные о проблемных моментах в регионах и их влиянии на протестную активность в России накануне выборов президента России в 2024 г. На видео, которое распространило ФСБ, Шонов признался в этих действиях. 

В ФСБ отметили, что дипломаты также будут допрошены по этому делу, в посольство США в Москве уже направлены такие повестки. 

ФСБ сообщила о задержании и аресте Шонова в мае 2023 г. Сейчас Шонов находится в СИЗО «Лефортово». Ему уже предъявлено обвинение по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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