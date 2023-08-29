США призвали Россию соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов

28 августа ФСБ раскрыла подробности задержания и ареста бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке. По информации ведомства, с сентября 2022 г. он выполнял задания сотрудников посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. В частности, Шонов собирал информацию о спецоперации и ходе мобилизации в России, а также данные о проблемных моментах в регионах и их влиянии на протестную активность в России накануне выборов президента России в 2024 г. На видео, которое распространило ФСБ, Шонов признался в этих действиях.