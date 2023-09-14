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МИД России объявил двоих сотрудников посольства США в Москве персонами non grata

Ведомости

МИД России объявил первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна персонами non grata. Им предписано покинуть территорию России в течение семи суток, сообщили в министерстве.

 «Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации», – пояснили в ведомстве.

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Ноту о несовместимости действий Силлина и Бернстайна с их дипломатическим статусом вручили главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси. В министерстве подчеркнули, что незаконная активность диппредставительства США, в том числе вмешательство во внутренние дела России, недопустима и будет пресекаться.

«Российская сторона ожидает, что в Вашингтоне сделают правильные выводы, воздержавшись от конфронтационных шагов», – резюмировал МИД.

15 мая ФСБ России арестовала бывшего сотрудника посольства США во Владивостоке Роберта Шонова. Его заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством или организацией на конфиденциальной основе. По версии следствия, Шонов выполнял задания Силлина и Бернстайна: собирал информацию о спецоперации и мобилизации в России, а также проблемных моментах в регионах и их влиянии на протестную активность в России накануне выборов президента России в 2024 г. Госдеп США назвал обвинения, выдвинутые в отношении Шонова, беспочвенными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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