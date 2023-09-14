МИД России объявил двоих сотрудников посольства США в Москве персонами non grata
МИД России объявил первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна персонами non grata. Им предписано покинуть территорию России в течение семи суток, сообщили в министерстве.
«Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации», – пояснили в ведомстве.
Ноту о несовместимости действий Силлина и Бернстайна с их дипломатическим статусом вручили главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси. В министерстве подчеркнули, что незаконная активность диппредставительства США, в том числе вмешательство во внутренние дела России, недопустима и будет пресекаться.
«Российская сторона ожидает, что в Вашингтоне сделают правильные выводы, воздержавшись от конфронтационных шагов», – резюмировал МИД.
15 мая ФСБ России арестовала бывшего сотрудника посольства США во Владивостоке Роберта Шонова. Его заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством или организацией на конфиденциальной основе. По версии следствия, Шонов выполнял задания Силлина и Бернстайна: собирал информацию о спецоперации и мобилизации в России, а также проблемных моментах в регионах и их влиянии на протестную активность в России накануне выборов президента России в 2024 г. Госдеп США назвал обвинения, выдвинутые в отношении Шонова, беспочвенными.