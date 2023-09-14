МИД России объявил двоих сотрудников посольства США в Москве персонами non grata

15 мая ФСБ России арестовала бывшего сотрудника посольства США во Владивостоке Роберта Шонова. Его заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством или организацией на конфиденциальной основе. По версии следствия, Шонов выполнял задания Силлина и Бернстайна: собирал информацию о спецоперации и мобилизации в России, а также проблемных моментах в регионах и их влиянии на протестную активность в России накануне выборов президента России в 2024 г. Госдеп США назвал обвинения, выдвинутые в отношении Шонова, беспочвенными.