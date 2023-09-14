Госдеп США пообещал ответить на высылку американских дипломатов из Москвы

Шонова арестовали 15 мая по подозрению в сотрудничестве с иностранным государством или организацией на конфиденциальной основе. По версии следствия, Шонов выполнял задания Силлина и Бернстайна: собирал информацию о спецоперации и мобилизации в России, а также проблемных моментах в регионах и их влиянии на протестную активность накануне выборов президента в 2024 г.