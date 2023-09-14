Госдеп США пообещал ответить на высылку американских дипломатов из Москвы
Вашингтон считает безосновательной высылку своих дипломатов из Москвы и ответит на действия России, заявил руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Эта ничем не спровоцированная высылка наших дипломатических сотрудников является совершенно необоснованной», – сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, Россия «предпочла конфронтацию и эскалацию вместо конструктивного дипломатического взаимодействия».
Миллер добавил, что США ответят на выдворение американских дипломатов и отметил, что в госдепе сожалеют, что Россия «выбрала этот путь».
Днем 14 сентября МИД России объявил первого секретаря посольства США в Москве Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна персонами non grata. По версии ведомства, они «вели незаконную деятельность, поддерживая связь» с бывшим сотрудником посольства США Робертом Шоновым.
Шонова арестовали 15 мая по подозрению в сотрудничестве с иностранным государством или организацией на конфиденциальной основе. По версии следствия, Шонов выполнял задания Силлина и Бернстайна: собирал информацию о спецоперации и мобилизации в России, а также проблемных моментах в регионах и их влиянии на протестную активность накануне выборов президента в 2024 г.