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Политика

Госдеп США пообещал ответить на высылку американских дипломатов из Москвы

Ведомости

Вашингтон считает безосновательной высылку своих дипломатов из Москвы и ответит на действия России, заявил руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Эта ничем не спровоцированная высылка наших дипломатических сотрудников является совершенно необоснованной», – сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, Россия «предпочла конфронтацию и эскалацию вместо конструктивного дипломатического взаимодействия».

Миллер добавил, что США ответят на выдворение американских дипломатов и отметил, что в госдепе сожалеют, что Россия «выбрала этот путь».

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Днем 14 сентября МИД России объявил первого секретаря посольства США в Москве Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна персонами non grata. По версии ведомства, они «вели незаконную деятельность, поддерживая связь» с бывшим сотрудником посольства США Робертом Шоновым. 

Шонова арестовали 15 мая по подозрению в сотрудничестве с иностранным государством или организацией на конфиденциальной основе. По версии следствия, Шонов выполнял задания Силлина и Бернстайна: собирал информацию о спецоперации и мобилизации в России, а также проблемных моментах в регионах и их влиянии на протестную активность накануне выборов президента в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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