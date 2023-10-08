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Генсек Лиги арабских государств посетит Москву

Ведомости

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт отправился утром 8 октября в Москву, где намерен обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обострение между Израилем и Палестиной. Об этом говорится в распространенном в соцсети X заявлении ЛАГ.

Глава организации, как отмечается, посетит Москву с рабочим визитом по приглашению Лаврова. Официальный представитель ЛАГ Джамал Рушди заявил, что стороны проведут «расширенную дискуссию» по ряду тем, в первую очередь они обсудят продолжающуюся эскалацию конфликта в секторе Газа.

Лавров и аль-Гейт ранее встречались в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дипломаты тогда обсудили взаимодействие между Россией и ЛАГ по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

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Вторые сутки Израиль находится в состоянии военного конфликта. Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы страны из подконтрольного ей сектора Газа, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы».

Нападение боевиков стало ответом на якобы неоднократные нарушения Израилем «красных линий» в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме. Боевики группировки прорвались на территорию Израиля, установив временный контроль над рядом населенных пунктов, где захватили заложников как из числа военных, так и мирных жителей. Палестина на фоне конфликта призвала к срочному заседанию совета глав МИД стран Лиги арабских государств, передавало агентство WAFA.

По последним данным, на которые ссылаются СМИ, с 7 октября были убиты 350 израильтян, 1864 человек ранены, а «десятки» граждан взяты в заложники в секторе Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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