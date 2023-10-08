Генсек Лиги арабских государств посетит Москву

Нападение боевиков стало ответом на якобы неоднократные нарушения Израилем «красных линий» в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме. Боевики группировки прорвались на территорию Израиля, установив временный контроль над рядом населенных пунктов, где захватили заложников как из числа военных, так и мирных жителей. Палестина на фоне конфликта призвала к срочному заседанию совета глав МИД стран Лиги арабских государств, передавало агентство WAFA.