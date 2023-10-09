Сын Трампа обратил внимание на американские автоматы у палестинцев
Сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд обратил внимание на автоматы М4 американского производства в руках у палестинцев. Об этом он сообщил в социальной сети Х (ранее Twitter).
«Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», – написал он, комментируя видео Sky News, на котором палестинцы стреляют в воздух из автоматов.
Трамп-младший также задался вопрос, могут ли эти автоматы быть из числа тех 70 000 автоматических пулеметов, которые Вашингтон оставил Талибану (запрещенная в России террористическая группировка), покидая свои позиции в Афганистане.
8 октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон рассматривает запросы Израиля на дополнительную военную помощь. Он уточнял, что подробности могут появиться в течение дня. Позже в Белом доме сообщили, что США направят Израилю дополнительную помощь в связи с нападением палестинской радикальной организации ХАМАС.
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По информации The Times of Israel, в результате нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 370 погибших, около 2200 пострадали.
Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявлял, что ХАМАС похитил большое количество людей при атаке на Израиль, среди них могут быть граждане России. При этом о россиянах среди заложников не сообщалось.