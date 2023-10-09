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Сын Трампа обратил внимание на американские автоматы у палестинцев

Ведомости

Сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд обратил внимание на автоматы М4 американского производства в руках у палестинцев. Об этом он сообщил в социальной сети Х (ранее Twitter). 

«Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», – написал он, комментируя видео Sky News, на котором палестинцы стреляют в воздух из автоматов. 

Трамп-младший также задался вопрос, могут ли эти автоматы быть из числа тех 70 000 автоматических пулеметов, которые Вашингтон оставил Талибану (запрещенная в России террористическая группировка), покидая свои позиции в Афганистане. 

8 октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон рассматривает запросы Израиля на дополнительную военную помощь. Он уточнял, что подробности могут появиться в течение дня. Позже в Белом доме сообщили, что США направят Израилю дополнительную помощь в связи с нападением палестинской радикальной организации ХАМАС. 

Ранее по теме: Израиль впервые за 50 лет объявил о переходе страны в состояние войны

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 

По информации The Times of Israel, в результате нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 370 погибших, около 2200 пострадали.

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявлял, что ХАМАС похитил большое количество людей при атаке на Израиль, среди них могут быть граждане России. При этом о россиянах среди заложников не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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