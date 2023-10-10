Обама осудил нападение на Израиль

Обама заявил, что США «стоят плечом к плечу» с Израилем в вопросе о ликвидации ХАМАС, скорбят о погибших и надеются на благополучное возвращение заложников. Он отметил, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самозащиту, добавив, что Тель-Авив должен стремиться к «справедливому и прочному миру как для израильтян, так и для палестинцев».