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Обама осудил нападение на Израиль

Ведомости

Бывший президент США Барак Обама в интервью газете Haaretz осудил нападение палестинской группировки ХАМАС на Израиль, отметив, что американцы должны быть возмущены атакой.

«Все американцы должны быть в ужасе и возмущены наглыми террористическими атаками на Израиль и убийствами невинных гражданских лиц», – сказал он. 

Обама заявил, что США «стоят плечом к плечу» с Израилем в вопросе о ликвидации ХАМАС, скорбят о погибших и надеются на благополучное возвращение заложников. Он отметил, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самозащиту, добавив, что Тель-Авив должен стремиться к «справедливому и прочному миру как для израильтян, так и для палестинцев».

Израиль скоро начнет масштабную операцию против группировок в секторе Газа

О дальнейших планах пока не сообщается

Утром 7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС.

Президент США Джо Байден ранее сообщил о гибели 11 граждан США в результате нападения на Израиль. Он добавил, что среди пропавших без вести также есть американцы. Общее число погибших в ходе боевых действий, по последним данным, превысило 1500 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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