Обама осудил нападение на Израиль
Бывший президент США Барак Обама в интервью газете Haaretz осудил нападение палестинской группировки ХАМАС на Израиль, отметив, что американцы должны быть возмущены атакой.
«Все американцы должны быть в ужасе и возмущены наглыми террористическими атаками на Израиль и убийствами невинных гражданских лиц», – сказал он.
Обама заявил, что США «стоят плечом к плечу» с Израилем в вопросе о ликвидации ХАМАС, скорбят о погибших и надеются на благополучное возвращение заложников. Он отметил, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самозащиту, добавив, что Тель-Авив должен стремиться к «справедливому и прочному миру как для израильтян, так и для палестинцев».
Утром 7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС.