В Кремле заявили о контактах с Палестиной по заложникам «Хамаса»

9 октября Reuters со ссылкой на представителя «Хамаса» писало, что боевики взяли в плен израильтян с двойным гражданством, в том числе российским. Количество заложников не уточнялось. Позже «Хамас» сообщил об установлении контактов с Москвой для переговорам по пленным. Речь идет о «десятках человек с двойным гражданством», уточнил член политбюро «Хамаса» Муса Абу-Марзук.