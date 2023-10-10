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В Кремле заявили о контактах с Палестиной по заложникам «Хамаса»

Ведомости

Россия контактирует с Палестиной по информации о том, что якобы россияне также находятся в числе заложников «Хамаса». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Необходимые контакты осуществляются с тем, чтобы выяснить, так это или не так, и какова дальнейшая судьба этих людей», – сказал он.

9 октября Reuters со ссылкой на представителя «Хамаса» писало, что боевики взяли в плен израильтян с двойным гражданством, в том числе российским. Количество заложников не уточнялось. Позже «Хамас» сообщил об установлении контактов с Москвой для переговорам по пленным. Речь идет о «десятках человек с двойным гражданством», уточнил член политбюро «Хамаса» Муса Абу-Марзук.

Представители «Хамас» делают противоречивые заявления относительно дальнейшей судьбы заложников. Глава отдела внешних связей группировки Басем Наим говорил, что они будут в безопасности. В то же время официальный представитель военного крыла движения Абу Убейда пригрозил убивать пленных, если Израиль не прекратит удары по сектору Газа.

Ранее по теме: Посольство сообщило еще об одном погибшем россиянине в Израиле

Ранее сегодня число погибших россиян в результате нападения «Хамаса» на Израиль увеличилось до двух. В посольстве отказались раскрывать их фамилии и другие подробности, поскольку дипломаты еще не связывались с родственниками погибших и «не знают всех обстоятельств». Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести, сообщала ранее дипмиссия.

Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения «Хамаса». 

Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило уже 1500 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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