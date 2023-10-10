В Кремле заявили о контактах с Палестиной по заложникам «Хамаса»
Россия контактирует с Палестиной по информации о том, что якобы россияне также находятся в числе заложников «Хамаса». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Необходимые контакты осуществляются с тем, чтобы выяснить, так это или не так, и какова дальнейшая судьба этих людей», – сказал он.
9 октября Reuters со ссылкой на представителя «Хамаса» писало, что боевики взяли в плен израильтян с двойным гражданством, в том числе российским. Количество заложников не уточнялось. Позже «Хамас» сообщил об установлении контактов с Москвой для переговорам по пленным. Речь идет о «десятках человек с двойным гражданством», уточнил член политбюро «Хамаса» Муса Абу-Марзук.
Представители «Хамас» делают противоречивые заявления относительно дальнейшей судьбы заложников. Глава отдела внешних связей группировки Басем Наим говорил, что они будут в безопасности. В то же время официальный представитель военного крыла движения Абу Убейда пригрозил убивать пленных, если Израиль не прекратит удары по сектору Газа.
Ранее сегодня число погибших россиян в результате нападения «Хамаса» на Израиль увеличилось до двух. В посольстве отказались раскрывать их фамилии и другие подробности, поскольку дипломаты еще не связывались с родственниками погибших и «не знают всех обстоятельств». Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести, сообщала ранее дипмиссия.
Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения «Хамаса».
Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило уже 1500 человек.