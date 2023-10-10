Путин обсудил с лидером Мали укрепление экономических связей

В прошлый раз Путин говорил с Гойтой 10 сентября. Тогда российский президент выразил соболезнования в связи с террористической атакой на северо-востоке Мали 7 сентября. Стороны также обменялись мнениями о практических мерах по дальнейшему развитию взаимодействия России и Мали в различных областях, включая торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом.