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Путин обсудил с лидером Мали укрепление экономических связей

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером переходного периода республики Мали Ассими Гойтой, сообщила пресс-служба Кремля.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей, сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом», – говорится в сообщении.

Стороны также обсудили ход реализации договоренностей по итогам второго саммита «Россия -Африка» в июле, а Гойта поблагодарил российского президента за оказываемую РФ разноплановую помощь. Разговор состоялся по инициативе малийской стороны.

В прошлый раз Путин говорил с Гойтой 10 сентября. Тогда российский президент выразил соболезнования в связи с террористической атакой на северо-востоке Мали 7 сентября. Стороны также обменялись мнениями о практических мерах по дальнейшему развитию взаимодействия России и Мали в различных областях, включая торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом.

В ходе июльской встречи с Гойтой в Санкт-Петербурге Путин заявил, что Россия рассматривает Мали как одного из ключевых партнеров в регионе и разделяет заинтересованность в выводе двусторонних отношений на качественно новый уровень.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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