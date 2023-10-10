Путин обсудил с лидером Мали укрепление экономических связей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером переходного периода республики Мали Ассими Гойтой, сообщила пресс-служба Кремля.
«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей, сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом», – говорится в сообщении.
Стороны также обсудили ход реализации договоренностей по итогам второго саммита «Россия -Африка» в июле, а Гойта поблагодарил российского президента за оказываемую РФ разноплановую помощь. Разговор состоялся по инициативе малийской стороны.
В прошлый раз Путин говорил с Гойтой 10 сентября. Тогда российский президент выразил соболезнования в связи с террористической атакой на северо-востоке Мали 7 сентября. Стороны также обменялись мнениями о практических мерах по дальнейшему развитию взаимодействия России и Мали в различных областях, включая торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом.
В ходе июльской встречи с Гойтой в Санкт-Петербурге Путин заявил, что Россия рассматривает Мали как одного из ключевых партнеров в регионе и разделяет заинтересованность в выводе двусторонних отношений на качественно новый уровень.